Dónde y en qué estadio se juega Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026

Argentina y Suiza se ven las caras en el Estadio Kansas City. Revisa toda la información de este destacado recinto que también es conocido como Arrowhead Stadium.

El Mundial 2026 entra en su fase más crítica y dramática. Hoy, sábado 11 de julio, la última llave de cuartos de final nos brinda un cruce de estilos fascinante en el corazón de los Estados Unidos: Argentina, vigente campeona del mundo y con la ilusión intacta de revalidar la corona, se enfrenta a una rocosa y sorprendente Suiza, que busca dar el gran golpe a esta altura del campeonato.

Ahora, si bien las evaluaciones futbolísticas están totalmente dadas a esta hora, hay algo que le pondrá aún más picante a este encuentro de vida o muerte y es el escenario deportivo. Hablamos del mítico Estadio Kansas City, un templo del deporte que tiene un récord Guinness por volver locos a los rivales. En Bolavip te contamos por qué este recinto será un factor clave el día de hoy.

Fuente: Getty Images.

La fortaleza de los Chiefs: Datos y capacidad del Estadio Kansas City

Conocido internacionalmente como el Arrowhead Stadium (o GEHA Field at Arrowhead Stadium por motivos de patrocinio), este gigante del Medio Oeste estadounidense tuvo que adoptar el nombre de Estadio Kansas City para cumplir con las estrictas reglas comerciales de la FIFA durante este Mundial 2026.

Ubicación | Kansas City, Missouri (forma parte del Truman Sports Complex, justo al lado del estadio de béisbol de los Royals).

| Kansas City, Missouri (forma parte del Truman Sports Complex, justo al lado del estadio de béisbol de los Royals). Capacidad | Alrededor de 73.000 espectadores. Para el Mundial 2026, se hicieron ajustes menores en las esquinas inferiores para ensanchar la cancha a las medidas FIFA, pero sigue siendo una caldera inmensa.

| Alrededor de 73.000 espectadores. Para el Mundial 2026, se hicieron ajustes menores en las esquinas inferiores para ensanchar la cancha a las medidas FIFA, pero sigue siendo una caldera inmensa. Inauguración | Agosto de 1972 (es uno de los estadios más antiguos y venerados de la NFL, pero ha sido modernizado constantemente).

| Agosto de 1972 (es uno de los estadios más antiguos y venerados de la NFL, pero ha sido modernizado constantemente). Dueño de casa | Es el hogar indiscutido de los Kansas City Chiefs , la actual gran dinastía de la NFL comandada por Patrick Mahomes.

| Es el hogar indiscutido de los , la actual gran dinastía de la NFL comandada por Patrick Mahomes. Superficie: Césped natural (Bermuda grass) | A diferencia de muchos estadios de la NFL que usan sintético, Arrowhead siempre ha sido un purista del pasto natural, lo que garantiza una superficie de billar para el fútbol que intenten proponer esta noche tanto Argentina como Suiza.

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El récord Guinness en Kansas City: el estadio más ruidoso del planeta

Si los jugadores de Suiza pensaban que el ambiente iba a ser tranquilo, se equivocan. El diseño arquitectónico del Estadio Kansas City, con sus gradas cerradas y empinadas en forma de tazón, está pensado específicamente para atrapar el sonido y dirigirlo hacia el campo de juego.

En 2014, los fanáticos locales establecieron un Récord Guinness oficial por el rugido de multitudes más fuerte en un estadio deportivo, alcanzando unos ensordecedores 142.2 decibelios (eso es más fuerte que el despegue de un avión jet a 50 metros). Hoy en la noche, con miles de hinchas argentinos copando las gradas con sus bombos y cánticos, sumado a los fanáticos locales y europeos, la acústica promete ser una verdadera locura de principio a fin.

La despedida del Estadio Kansas City del Mundial 2026

La elección de Kansas City como sede del Mundial 2026 fue un premio a una de las ciudades con mayor crecimiento en su cultura futbolística en el territorio de los Estados Unidos, siendo considerada la ‘Capital del Fútbol’ del país, en gran parte gracias a la pasión de los hinchas del Sporting KC de la MLS.

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A lo largo del torneo, el Estadio Kansas City ha albergado cinco partidos intensos (cuatro de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final). Sin embargo, el choque de hoy por los cuartos de final entre Argentina vs. Suiza es la cereza del pastel. Este duelo marca el sexto y último encuentro que albergará la ciudad.

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