Quién es el árbitro del partido Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026

João Pinheiro, árbitro portugués de 38 años, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina vs. Suiza. Conoce más detalles de su formación y presente en este Mundial 2026.

El colegiado portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el duelo clave de esta noche entre Argentina vs. Suiza en la última llave de los cuartos de final del Mundial 2026. A continuación, conoce su perfil, el partido mundialista donde ya dirigió a los helvéticos y la enorme controversia que protagonizó en la edición pasada de la UEFA Champions League.

Ase encuentra a solo tres pasos de la gloria máxima. Por los cuartos de final del Mundial 2026, la ‘Albiceleste’ se medirá ante una dura y siempre rocosa Suiza. Para un duelo donde los márgenes de error son nulos, la FIFA ha designado como árbitro principal al portugués João Pinheiro, un juez con mucho recorrido en Europa pero que está dando sus primeros pasos en citas mundialistas.

Fuente: Getty Images.

¿Quién es João Pinheiro? Un ascenso meteórico en UEFA

Nacido hace 38 años en Vila Nova de Famalicão, Portugal, João Pinheiro ha construido una sólida carrera en el fútbol europeo. Hizo su debut en la primera división de su país en 2015 y, gracias a sus buenas actuaciones, consiguió su escudo como árbitro internacional apenas un año después, en 2016.

Su salto definitivo a las grandes ligas se dio en la temporada 2022/23, cuando debutó en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Desde entonces, se ganó la confianza de la UEFA para dirigir cruces de eliminación directa y finales de peso. De hecho, en agosto de 2025, fue el juez central en la final de la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham, donde firmó una actuación sobria (mostró cuatro amarillas y no tuvo mayor protagonismo).

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El camino de João Pinheiro en el Mundial 2026: el gran antecedente con Suiza

Esta es la primera Copa del Mundo en la carrera del colegiado portugués João Pinheiro, pero vaya que ha tenido acción. El duelo entre sudamericanos y europeos será su tercera presentación en el torneo y llega con un dato que no pasa desapercibido: ya sabe lo que es pitarle a Suiza en este Mundial 2026.

Fase de Grupos (Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina) | João Pinheiro vio de cerca el poderío del próximo rival de Argentina. En ese duelo, mostró tres tarjetas amarillas y no le tembló el pulso para expulsar con roja directa al central bosnio Tarik Muharemovic.

| João Pinheiro vio de cerca el poderío del próximo rival de Argentina. En ese duelo, mostró tres tarjetas amarillas y no le tembló el pulso para expulsar con roja directa al central bosnio Tarik Muharemovic. Dieciseisavos de final (Canadá 1-0 Sudáfrica) | Repartió apenas dos amonestaciones, pero dejó su primera polémica en la Copa. Los anfitriones reclamaron airosamente un penal sobre el final del partido que el portugués decidió ignorar.

Fuente: Getty Images.

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La polémica de João Pinheiro en Champions League que encendió las alarmas

Si bien João Pinheiro es considerado un árbitro de garantías por su experiencia en el fútbol de élite durante las últimas temporadas, su carrera arbitral reciente quedó marcada por un gigantesco escándalo en las semifinales de la última edición de la UEFA Champions League que hasta ahora se discute y mucho.

Durante el partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG, con los franceses ganando 1-0 a los 30 minutos del primer tiempo, ocurrió una jugada que dio la vuelta al mundo. El luso omitió una clarísima mano dentro del área de su compatriota João Neves. A pesar de los furiosos reclamos de todo el banco bávaro, João Pinheiro no sancionó penal y, sorpresivamente, el VAR tampoco lo llamó para revisar la acción. Una decisión que en Múnich todavía no olvidan.

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La terna arbitral confirmada para los cuartos de final entre Argentina vs. Suiza

Para el trascendental choque que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026, el árbitro portugués João Pinheiro estará rodeado por un equipo de trabajo de su entera confianza y con el que viene destacando en los últimos años, con la curiosidad de tener a un norteamericano como asistente de emergencia:

Árbitro principal | João Pinheiro (Portugal)

| João Pinheiro (Portugal) Asistente 1 | Bruno Jesus (Portugal)

| Bruno Jesus (Portugal) Asistente 2 | Luciano Maia (Portugal)

| Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro | Drew Fischer (Canadá)

Con el escenario listo y el juez confirmado para el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026, Argentina y Suiza preparan sus mejores armas para conseguir la tan ansiada clasificación a las semifinales. La ilusión de la ‘Albiceleste’ está intacta con miras al bicampeonato, esperando que el arbitraje pase desapercibido y el fútbol sea el único protagonista.

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