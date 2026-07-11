La Inteligencia Artificial analizó las posibilidades del duelo entre Argentina vs. Suiza y dio su veredicto. Descubre quién ganará y por ende será el clasificado a semifinales del Mundial 2026.

Los análisis futbolísticos están dichos desde la previa del gran partido que sostendrán Argentina vs. Suiza por la última llave de los cuartos de final del Mundial 2026. Ahora, gracias a la Inteligencia Artificial podemos conocer desde cómo será el trámite del duelo en el Estadio Kansas City y también el resultado final que determinará a la selección clasificada a semifinales.

En el papel, todo parece indicar que Argentina tendría un paso por delante de Suiza por poderío colectivo e individual, pero los europeos no pretenden quedarse en dicha evaluación y quieren seguir haciendo historia en el Mundial 2026. Los campeones del mundo sufrieron en demasía para vencer a Egipto en la fase previa, así que de ninguna manera la tendrán fácil el día de hoy.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial determinó que Argentina conseguirá un triunfo por 2-1 ante Suiza esta noche en el Estadio Kansas City. Entre los argumentos más relevantes que presente el análisis de la tecnología podemos entender que el poderío ofensivo de los albicelestes es superior al del rival de turno, además de que cuentan en la plantilla con la figura de Lionel Messi.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Argentina ante Suiza

Argentina llega como una máquina de hacer goles, acumulando 12 tantos en sus cinco partidos disputados. Gran parte de este éxito se debe a un inspiradísimo Lionel Messi, quien ya suma 8 goles en la competición. Con un esquema 4-1-2-1-2 que potencia el juego interior y la letalidad de sus delanteros, la ofensiva de Lionel Scaloni tiene los recursos necesarios para romper el bloque suizo.

llega como una máquina de hacer goles, acumulando 12 tantos en sus cinco partidos disputados. Gran parte de este éxito se debe a un inspiradísimo quien ya suma 8 goles en la competición. Con un esquema 4-1-2-1-2 que potencia el juego interior y la letalidad de sus delanteros, la ofensiva de tiene los recursos necesarios para romper el bloque suizo. El pronóstico apunta a un 2-1 porque, a pesar de su poderío, la zaga argentina ha mostrado fisuras en las rondas de eliminación. En los 16vos de final ante Cabo Verde y en octavos contra Egipto , Argentina encajó dos goles en cada encuentro (ganando ambos por 3-2). Suiza es un equipo con pegada (le anotó 4 goles a Bosnia en la fase de grupos) y tiene las herramientas para capitalizar cualquier desatención sudamericana, garantizando al menos un tanto a su favor.

y en octavos contra , encajó dos goles en cada encuentro (ganando ambos por 3-2). es un equipo con pegada (le anotó 4 goles a Bosnia en la fase de grupos) y tiene las herramientas para capitalizar cualquier desatención sudamericana, garantizando al menos un tanto a su favor. En conclusión, veremos a una Argentina asumiendo el protagonismo y buscando a Lionel Messi entre líneas, frente a una Suiza muy física y rápida en las transiciones. Aunque los europeos lograrán hacer daño e incluso podrían adelantarse o empatar temporalmente el marcador, el peso ofensivo y la profundidad de la plantilla albiceleste terminarán imponiéndose para sellar un trabajado 2-1 y asegurar su pase a las semifinales.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (12/07)

¿Dónde ver Argentina vs. Suiza por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus

Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil | Disney Plus y CazéTV.

Paraguay | GEN.

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

México: ViX Premium.

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

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