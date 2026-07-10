¿Qué le pasó a Youri Tielemans y por qué no juega en Bélgica vs. España por el Mundial 2026?

La Selección de Bélgica sufrió una sensible baja minutos antes de enfrentar a la Selección de España por los cuartos de final del Mundial 2026. Se trata del centrocampista Youri Tielemans quien se lesionó durante el calentamiento en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
A falta de los exámenes médicos que confirmen la lesión del futbolista del Aston Villa, todo parece indicar que se trata de un problema muscular. Apenas sintió la molestia, el belga abandonó el campo de juego al trote.
INGLEWOOD, CALIFORNIA – JULY 10: Youri Tielemans #8 of Belgium warms up before the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
La baja de urgencia obligó al técnico Rudi García a realizar un cambio de última hora en la oncena titular, por lo que Hans Vanken tuvo que ingresar desde el primer minuto.
La sensible baja de Tielemans se suma la de Onana, quien sufrió la rotura en el ligamento cruzado anterior durante el partido de octavos de final contra Estados Unidos. Así, Bélgica podría sufrir otra sensible baja de cara a una hipotética semifinal si es que deja en el camino a la Selección de España.
Following an injury during the warm-up, Youri Tielemans is replaced in the starting XI by Hans Vanaken. 🔄— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 10, 2026
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En síntesis…
- Lesión de última hora: Youri Tielemans sufrió una aparente molestia muscular durante el calentamiento en el SoFi Stadium y quedó fuera del partido contra España minutos antes del pitazo inicial.
- Reemplazo de urgencia: El técnico Rudi García debió modificar la alineación titular de emergencia, ordenando el ingreso desde el primer minuto del mediocampista Hans Vanaken.
- Bajas en el mediocampo: La ausencia del volante del Aston Villa agrava los problemas de Bélgica en esa zona, sumándose a Amadou Onana, quien quedó fuera del Mundial por una rotura de ligamento cruzado.