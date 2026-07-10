España y Bélgica se enfrentan este viernes en uno de los duelos más electrizantes de cuartos de final del Mundial 2026.

Este viernes los cuartos de final del Mundial 2026 prometen un partidazo de alto calibre entre la Selección de España y la Selección de Bélgica, quienes se verán las caras en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

‘La Roja’ europea llega como uno de los firmes candidatos al título tras dejar en el camino a Austria y Portugal en las rondas previas con un fútbol sólido y efectivo. Bélgica, en tanto, también ha demostrado su jerarquía al eliminar a Senegal y al anfitrión Estados Unidos, por lo que promete ser un rival de máxima exigencia.

Con dos selecciones repletas de figuras y un boleto a semifinales en juego, el choque promete emociones de principio a fin en uno de los escenarios más modernos del Mundial 2026.

España y Bélgica van por un cupo en las semifinales del Mundial 2026 (Getty Images).

A qué hora juegan España vs. Bélgica

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

Dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica: TV y streaming

México: ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026.

ViX México. En las guías de programación también aparece vinculado a ViX Premium con Pase Mundial 2026. Argentina: Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Telefe, Flow Sports, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Chile: Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Chilevisión, MiCHV, DGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Colombia: Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.

Caracol TV, RCN, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Perú: América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

América TV, America TVGO, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Unicanal y Trece.

GEN, Unicanal y Trece. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+.

DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.