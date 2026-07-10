Por qué no juega Romelu Lukaku en España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026

Romelu Lukaku representa ser una de las grandes ausencias del duelo España vs. Bélgica. Descubre la razón del caso y el motivo de la decisión por parte de Rudi García.

España y Bélgica disputan uno de los encuentros más importantes de los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles alberga un trámite de diversos emociones que desde la previa ya empieza a vivirse. Dicho esto, existe una situación bastante llamativa que tiene como gran protagonista a Romelu Lukaku ya que no será titular el día de hoy.

¿Qué pasó con Romelu Lukaku? Lo concreto es que el delantero de Bélgica no presenta ningún tipo de lesión ni dolencia física que no le permita ser parte de las planificaciones estelares de su selección, sino que estamos frente a una decisión netamente técnica por parte de Rudi García. Así es, el estratega considera que el goleador es mejor siendo una pieza de recambio en el partido ante España.

El lugar de centro delantero en Bélgica será ocupado por Charles De Ketelaere, quien por cierto ha venido siendo titular durante este Mundial 2026. Además, es importante mencionar y destacar que Romelu Lukaku está anotando goles ingresando en los segundos tiempos y siendo un atacante potente para defensas desgastadas con el pasar de los minutos, así que esa sería la estrategia.

Alineaciones confirmadas de España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026

España | Unai Simon; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica | Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Kevin de Bruyne, Jérémy Doku; y Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

¿A qué hora juegan España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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¿Dónde ver España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | América TV, América TVGO, DSports, Disney+ Premium y Paramount+

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Telefe, Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Win, RCN, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Chile | DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, DSports y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Unicanal y Trece

España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

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