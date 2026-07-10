Quién es Mikel Merino: perfil, familia y dónde juega el gran héroe de España ante Bélgica

Mikel Merino le dio el triunfo a España frente a Bélgica y concretó el 2-1 de la clasificación a semifinales del Mundial 2026. Entérate más detalles sobre su formación y presente.

A sus 30 años, Mikel Merino se acaba de consagrar como el gran héroe de España tras anotar el agónico 2-1 frente a Bélgica en el Estadio Los Ángeles, sellando el boleto de su selección a las semifinales del Mundial 2026. El experimentado centrocampista, que actualmente milita en la Premier League, ratificó su excelente estado de forma y demostró por qué es una pieza inamovible en el esquema español liderado por Luis de la Fuente.

Con un perfil caracterizado por su inagotable despliegue físico, su gran capacidad para recuperar balones y una intuición letal para pisar el área rival, el pamplonés está firmando un torneo consagratorio. Su anotación frente a Bélgica no solo certificó la clasificación, sino que sirvió como un desahogo personal tras haber estado a punto de perderse la máxima cita mundialista por problemas físicos.

¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!!



Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Biografía y orígenes de Mikel Merino: ¿de dónde es, quiénes son sus padres y qué edad tiene?

Lugar de nacimiento | Pamplona, Navarra, España.

| Pamplona, Navarra, España. Fecha de nacimiento | 22 de junio de 1996.

| 22 de junio de 1996. Edad actual | 30 años, durante el Mundial 2026.

| 30 años, durante el Mundial 2026. Madre | Maite Zazón, exjugadora profesional de baloncesto en los años 90.

| Maite Zazón, exjugadora profesional de baloncesto en los años 90. Padre | Miguel Merino Torres, exfutbolista profesional e histórico directivo navarro.

| Miguel Merino Torres, exfutbolista profesional e histórico directivo navarro. Formación académica | Aprobó la Selectividad y cursó la carrera de Técnico Deportivo.

A pesar de llevar el deporte en la sangre, el camino de Mikel Merino no estuvo marcado por una imposición familiar. De hecho, sus padres tenían claro que no querían presionarlo para que siguiera los pasos de su progenitor. Su madre llegó a prohibir los balones en casa para evitar que sintiera la obligación de ser futbolista. Su primer acercamiento real con la pelota se dio en la calle y a partir de ahí su pasión fue realmente imparable hasta el día de hoy.

A la par de su desarrollo en las inferiores, el volante nunca descuidó sus estudios académicos. Consciente de lo efímera y compleja que puede ser la carrera de un deportista de élite, se apoyó en sus amigos para conseguir los apuntes cuando no podía asistir a clases regulares, logrando finalizar el bachillerato y graduarse como Técnico Deportivo, un esfuerzo que siempre agradece al respaldo incondicional de sus padres.

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Fuente: Radio HRN.

Estadísticas, trayectoria y presente de Mikel Merino en el Arsenal

CD Amigó | Sus primeros pasos en el fútbol base.

| Sus primeros pasos en el fútbol base. CA Osasuna | Debut profesional, logrando el ascenso a Primera División.

| Debut profesional, logrando el ascenso a Primera División. Borussia Dortmund | Salto internacional en 2016 por casi 4 millones de euros.

| Salto internacional en 2016 por casi 4 millones de euros. Newcastle United | Su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

| Su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Real Sociedad | Etapa de consolidación absoluta como figura de LaLiga.

| Etapa de consolidación absoluta como figura de LaLiga. Arsenal FC | Traspaso oficial en agosto de 2024. Sueldo estimado de 4,2 millones de euros por temporada.

El presente de Mikel Merino en el Arsenal explica la madurez futbolística con la que llegó a este Mundial 2026. Tras consolidarse como uno de los mejores mediocentros de España vistiendo la camiseta de la Real Sociedad, el conjunto londinense decidió apostar por su jerarquía.

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En Inglaterra, ha potenciado su visión de juego y su intensidad en un torneo tan exigente y competitivo como es la Premier League, características que lo han convertido en un todocampista moderno, capaz de ordenar al equipo en la salida y de aparecer por sorpresa para definir en los metros finales.

Fuente: Getty Images.

El camino de Mikel Merino en la Selección de España

El partido del día de hoy ante Bélgica en Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026 será recordado como uno de los hitos más grandes de su carrera internacional, pero el romance de Mikel Merino con la Selección Sspañola lleva años gestándose a base de éxitos y un rendimiento muy regular.

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Palmarés juvenil | Campeón del Europeo Sub-21 en 2019.

| Campeón del Europeo Sub-21 en 2019. Juegos Olímpicos | Medalla de plata en Tokio 2020.

| Medalla de plata en Tokio 2020. Consagración continental | Pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2024.

| Pieza clave en la conquista de la Eurocopa 2024. Mundial 2026 | Ya había anotado un gol trascendental frente a Portugal antes de su gesta heroica contra los belgas.

El trayecto hacia las semifinales de este certamen estuvo lleno de obstáculos emocionales para el jugador. Una lesión previa al torneo amenazó con dejarlo fuera de la convocatoria. Como el propio mediocampista confesó recientemente, llegó a sentir que no jugaría el Mundial 2026. El gol de la clasificación fue su mayor recompensa tras tiempo de incertidumbre y trabajo a destajo.

Fuente: Getty Images.

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Vida personal de Mikel Merino: una familia atravesada por el talento deportivo

El pilar fundamental en la vida de Mikel Merino es su círculo íntimo. Cuando el jugador del Arsenal marcó el tanto definitivo en cuartos de final, sus primeras palabras fueron de agradecimiento para aquellos que lo sostuvieron cuando pensaba que la lesión lo marginaría del Mundial 2026.

Su padre, Miguel Merino, fue un reconocido jugador que defendió los colores de clubes como Osasuna, Celta de Vigo, Leganés, Las Palmas y Ceuta, para luego ejercer como director deportivo en la federación de su comunidad natal. Para Mikel, él siempre ha sido un espejo donde mirarse, tanto dentro como fuera de los estadios. Por otro lado, su madre Maite, brilló en las canchas de baloncesto con el Club Baloncesto Navarra (CBN).

Ese gen atlético también se trasladó a los hermanos menores de la estrella española. Jon, el hermano del medio, se inclinó por el básquet, la misma disciplina que terminó abrazando Unai, el más pequeño, quien curiosamente había comenzado su aventura deportiva atajando bajo los tres palos en una cancha de fútbol. En los buenos y en los malos momentos, la familia Zazón-Merino funciona como el refugio que le permite al hoy héroe mundialista mantener los pies sobre la tierra al margen de los halagos que recibe.

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