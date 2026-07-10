Quién es Charles De Ketelaere: perfil, edad, dónde juega y familia del delantero de Bélgica que anotó ante España

Charles De Ketelaere es el delantero estrella de Bélgica que acaba de anotar el empate parcial ante España por los 4tos de final del Mundial 2026. Conoce más sobre este '9'.

A los 25 años, Charles De Ketelaere acaba de paralizar al mundo del fútbol. El espigado atacante belga se vistió de héroe para anotar el 1-1 parcial en el vibrante choque de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica. Con su característica melena rubia y una zurda prodigiosa, el actual jugador del Atalanta se consolida como la gran figura de una selección que busca hacer historia, dejando en el banco a leyendas como Romelu Lukaku.

¡SORPRESIVO EMPATE DE BÉLGICA Y SE ARMA EL PARTIDO!



Los Diablos Rojos abrieron la cancha y, gracias al centro de Castagne, Ketelaere puso de cabeza el 1-1 ante España. pic.twitter.com/1wcdnspkyR — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

Elegante en la creación y letal dentro del área, el nacido en Brujas llega a esta instancia decisiva tras ser el gran verdugo de Estados Unidos. En octavos de final, despachó al anfitrión con un doblete fenomenal en la goleada 4-1, apagando el llamado sueño americano frente a la atenta mirada de un eufórico Donald Trump. Hoy, en la élite del fútbol mundial, su historia demuestra que a veces los caminos menos pensados son los que llevan a la gloria más importante.

Biografía y orígenes: ¿quién es Charles De Ketelaere y por qué dejó el tenis?

Lugar de nacimiento | Brujas, Bélgica.

| Brujas, Bélgica. Edad actual | 25 años, en julio de 2026.

| 25 años, en julio de 2026. Estatura | 1,92 metros.

| 1,92 metros. Formación académica | Estudió Derecho en la Universidad de Gante.

| Estudió Derecho en la Universidad de Gante. Multideportista | De niño ganó torneos amateur de judo y de kubb (un juego tradicional sueco).

Si el destino no hubiera intervenido, Charles De Ketelaere probablemente estaría compitiendo en Wimbledon por estas fechas. Al igual que otros talentos generacionales, El delantero era un fuera de serie con la raqueta. La federación belga de tenis se frotaba las manos viéndolo como el próximo David Goffin o el heredero de campeonas como Kim Clijsters. Sin embargo, su carácter competitivo lo empujó hacia el césped.

Tal como confesó alguna vez, no soportaba a los tramposos en los courts: detestaba cuando sus rivales cantaban malas las pelotas que entraban, lo que lo llevaba a romper raquetas o golpear las pelotas fuera del estadio por pura frustración. El tenis era demasiado solitario ante la derrota, mientras que el fútbol le ofrecía un refugio en el equipo. El cazatalentos Birger Van de Velde fue clave en esta transición: tras convencer a la madre del joven prodigio de que su futuro estaba en el Milan y no en los Grand Slams, colgó la raqueta para siempre.

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Fuente: Getty Images.

Del deslumbramiento ante Lionel Messi a la pesadilla en Milan

Debut profesional | Septiembre de 2019 con el Brujas.

| Septiembre de 2019 con el Brujas. El partido bisagra | Un espectacular 1-1 en Champions League (2021) frente al PSG de Mbappé, Neymar y Messi, donde brilló con luz propia.

| Un espectacular 1-1 en Champions League (2021) frente al PSG de Mbappé, Neymar y Messi, donde brilló con luz propia. Traspaso millonario | El AC Milan lo compró por 35 millones de euros.

El ascenso de Charles De Ketelaere en el Brujas fue meteórico, ganándose rápidamente el cariño de la afición. Sin embargo, su salto a la Serie A italiana fue un golpe de realidad. Llegó al AC Milan con el cartel de ser “el nuevo Kaká“, una etiqueta que, lejos de motivarlo, lo asfixió por la presión que ello representó.

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La presión mediática, el peso de la camiseta y un ecosistema que no lo favorecía terminaron pasándole factura. Apenas aportó un puñado de destellos en una etapa que la prensa catalogó de decepcionante, demostrando que, en el fútbol, las comparaciones odiosas pueden frenar en seco a un diamante en bruto.

Renacer en Bérgamo y su rol en la Bélgica de Rudi García

Club actual | Atalanta (Serie A).

| Atalanta (Serie A). Estilo de juego | Zurdo, de gran panorama, despliegue físico y sacrificio defensivo.

| Zurdo, de gran panorama, despliegue físico y sacrificio defensivo. Goles en el Mundial 2026 | Clave en el 4-1 vs. EE. UU. y autor del 1-1 parcial vs. España.

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Fue en el contracultural Atalanta donde Charles De Ketelaere volvió a sonreír. Lejos de la toxicidad milanista, encontró un esquema que potenció su zancada, su visión de juego y su capacidad goleadora que ahora lo tiene como uno de los mejores delantero de Europa a los 25 años de edad.

Este brillante presente en su club obligó a Rudi García, el actual seleccionador de Bélgica, a replantear su esquema en el Mundial 2026. A pesar del histórico peso de Romelu Lukaku y de sus bajas prestaciones en el Mundial de Qatar 2022 (donde solo jugó 15 minutos ante Marruecos), el DT apostó por el dinamismo.

“Es puro talento”; aseguró Rudi García, quien no dudó en colocar a Charles De Ketelaere como un falso 9 con alma de goleador nato. Hoy, frente a España, ese chico que rompía raquetas de niño acaba de romperle el arco a ‘La Roja’, demostrando que su elección por el fútbol fue la jugada maestra de su vida.

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Fuente: Getty Images.

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