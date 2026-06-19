Descubre cuál fue el primer castigo disciplinario que la FIFA le impuso a la Selección Colombia tras su contundente victoria 3-1 ante Uzbekistán.

No todo podía ser color rosa, pero… ¡Ojo! Solo en un escenario se hará efectivo. La Selección Colombia le ganó a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y cuando todo parecía felicidad, se conoció el primer castigo que le puso la FIFA.

¡A los hechos! Uzbeskistán, con Fabio Cannavaro como entrenador, montó una línea de cinco defensas que buscaba esperar a Colombia en campo propio, y salir rápido en transiciones para tomar mal parados a los jugadores colombianos. Así llegó el motivo para que FIFA castigue a la ‘Tricolor’.

El reloj apenas marcaba que iban siete minutos del primer tiempo cuando Johan Mojica se dejó ganar la posición de Abbosbek Fayzullaev. El extremo de Uzbekistán se escapaba rumbo al área, así que al lateral izquierdo de la Selección Colombia lo quedó alternativa que tirarle el cuerpo y cometerle falta. El árbitro Anthony Taylor no dudó y lo amonestó.

FIFA y el primer castigo a Colombia en el Mundial tras el 3-1 a Uzbekistán

La falta de amarilla de Mojica en Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: Getty Images)

Según el artículo 13 del ‘Reglamento de la Copa Mundial FIFA 2026’ a las selecciones se les descuentan ‘Puntos de Juego Limpio’ por cada tarjeta amarilla o roja que reciban sus jugadores. En el caso de Colombia, el castigo que recibió por la amonestación Mojica fue la reducción de un punto en conducta deportiva. Sin embargo, este solo se hará efectivo en un escenario.

A la Selección Colombia solo la castigaran por la amarilla de Johan Mojica si esto pasa

En el caso de que la Selección Colombia quede igualada con Portugal, República Democrática del Congo o Uzbekistán en la tabla de posiciones del Grupo K después de quedar con los mismos puntos, diferencia de gol, goles marcados entre las selecciones en cuestión, mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo y más goles marcados en todos los partidos de grupo, se aplicará el castigo por la tarjeta amarilla de Johan Mojica a la hora de tener en cuenta “los puntos obtenidos por conducta deportiva”.

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