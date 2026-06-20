Enner Valencia se sinceró luego del empate entre Ecuador vs. Curazao en el Mundial: “La verdad es que…”

Enner Valencia fue de los más criticados de la Selección de Ecuador y dio declaraciones luego del empate vs. Curazao en el Mundial.

Enner Valencia fue de los más criticados en la Selección de Ecuador luego de la virtual eliminación del Mundial tras el empate contra Curazao. El delantero no se escondió y fue uno de los que brindó declaraciones públicas.

El delantero, criticado por los hinchas por los varios goles errados, se sinceró sobre la situación de la ‘Tri’: “La verdad es que se nos complicó, sumamos solo 1 punto de 6”.

“Lo dimos todo y lastimosamente no pudimos concretar, tenemos un partido más hay que prepararlo para seguir luchando”, dijo Valencia sobre el partido final con Alemania.

“Otra vez la gente maravillosa, que viajó hasta acá de grandes distancias, pero no pudimos darles una alegría”, reconoció sobre los hinchas que llenaron el Kansas City Stadium.

"DIMOS TODO, LASTIMOSAMENTE NO PUDIMOS CONCRETAR" 💬🇪🇨



El lamento de Enner Valencia a raíz de la igualdad de Ecuador contra Curazao. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZU3aYgoiz9 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El fixture de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador arranca su participación mundialista contra Costa de Marfil el 14 de junio a las 19h00 (hora USA, es decir 18h00 hora de ECU) en Philadelphia. Luego el 20 de junio enfrente a Curazao en Kansas City a las 20h00 (hora USA, 19h00 hora ecuatoriana) y cierra contra Alemania el jueves 25 a las 15h00.

Publicidad