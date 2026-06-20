Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026: partidos de este lunes 22 de junio, horario y dónde ver EN VIVO

La Selección Argentina, defensora del título, encara su segundo compromiso dentro del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de obtener una victoria clave ante un combinado austriaco que vuelve a la máxima cita tras décadas de ausencia.
Por otro lado, Francia intentará imponer su jerarquía ante Irak, mientras que Noruega se cruzará con Senegal en un choque decisivo por esa misma zona en este Mundial 2026.
En el último turno, Argelia y Jordania, ambos perdedores en su debut en el grupo de Argentina, chocarán fuerzas buscando 3 puntos que pueden hacerlos soñar con la clasificación.
PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Argentina vs. Austria (Grupo J)
Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos
- Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Francia vs. Irak (Grupo I)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 15:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Noruega vs. Senegal (Grupo I)
Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (martes 23) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Jordania vs. Argelia (Grupo J)
Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos
- Argentina: 00:00 horas (madrugada martes) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (lunes) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 06:00 horas (martes) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET lunes) | FOX, FS1, Peacock