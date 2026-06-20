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Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026: partidos de este lunes 22 de junio, horario y dónde ver EN VIVO

Con los partidos de Argentina y Francia como grandes espectáculos, este lunes tendrá otro día de super acción en la Copa del Mundo.

Quiénes juegan mañana en el Mundial 2026: partidos de este lunes 22 de junio, horario y dónde ver EN VIVO
© GettyQuiénes juegan mañana en el Mundial 2026: partidos de este lunes 22 de junio, horario y dónde ver EN VIVO

La Selección Argentina, defensora del título, encara su segundo compromiso dentro del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de obtener una victoria clave ante un combinado austriaco que vuelve a la máxima cita tras décadas de ausencia.

Por otro lado, Francia intentará imponer su jerarquía ante Irak, mientras que Noruega se cruzará con Senegal en un choque decisivo por esa misma zona en este Mundial 2026.

En el último turno, Argelia y Jordania, ambos perdedores en su debut en el grupo de Argentina, chocarán fuerzas buscando 3 puntos que pueden hacerlos soñar con la clasificación.

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PARTIDOS DEL LUNES 22 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Argentina vs. Austria (Grupo J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

  • Argentina: 14:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, TV Pública
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 19:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Francia vs. Irak (Grupo I)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 18:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 15:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 16:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 16:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (martes 23) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Estadio Levi’s (San Francisco Bay Area), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (madrugada martes) | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (lunes) | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (lunes) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 06:00 horas (martes) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET lunes) | FOX, FS1, Peacock

Las tablas de posiciones de todos los grupos del Mundial

Braian Quiña
Braian Quiña
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