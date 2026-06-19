Preocupación en Brasil por la salud de Carlos Alberto Parreira, campeón del Mundial 1994

El campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 atraviesa un delicado momento de salud. Parreira, internado

La Selección de Brasil prepara su encuentro frente a Haití con un ojo puesto en Río de Janeiro. Tal y como han confirmado diferentes medios de comunicación, existe preocupación alrededor del estado de salud de Carlos Alberto Parreira. El entrenador de la Verdeamarela durante la Copa del Mundo de 1994 vuelve a enfrentarse a un cuadro médico.

La Agencia EFE fue la primera en indicar que Carlos Alberto Parreira se encuentra en este momento siendo atendido por el Hospital Samaritano Barra. Todavía permanece allí debido a diferentes complicaciones a nivel pulmonar que han hecho que el ex estratega de 83 años tenga que ser puesto bajo observación y hasta nuevo aviso. Se esperan novedades a lo largo de las próximas horas en cuanto a su evolución.

No nos olvidemos que Carlos Alberto Parreira ya fue diagnosticado en el año 2023 con un linfoma de Hodgkin. Dicho cáncer linfático fue atacado de lleno por diferentes especialistas en Brasil, quienes incluso en el año 2025 habían confirmado la desaparición de la enfermedad. El DT vuelve a estar bajo observación ahora mismo.

“Su situación no es de las mejores. Conversé con su hija y me dijo que tuvo complicaciones en parte del pulmón y que está conectado a un respirador. Está estable, pero intubado”, declaraba Zinho, miembro de esa selección de 1994 desde Nueva Jersey, donde cubre el Mundial 2026 como comentarista de un canal de televisión.

Parreira durante la celebración del Mundial 1994: GETTY

El ex-DT de Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Sudáfrica seguirá bajo seguimiento a lo largo de las próximas jornadas. Todo el territorio brasileño espera por la recuperación de uno de los nombres más importantes de finales del siglo XX en el país a nivel futbolístico. Sus 64 victorias, 39 empates y solo 14 derrotas todavía son inolvidables en la más veces campeona del mundo.

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Posibles alineaciones para Brasil vs. Haití

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos (C), Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinícius, Igor Thiago y Raphinha. Estos se espera que sean los elegidos por Carlo Ancelotti de cara a una jornada donde solo les sirve sumar de a tres. El empate frente a Marruecos no dejó ni mucho menos sensaciones positivas a nivel colectivo e individual.

Haití se juega buena parte de su supervivencia en el torneo. Tras la derrota frente a Escocia, se espera por una formación marcada por nombres como: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor.

Datos claves

El exentrenador Carlos Alberto Parreira fue ingresado al Hospital Samaritano Barra por complicaciones pulmonares.

fue ingresado al Hospital Samaritano Barra por complicaciones pulmonares. El exfutbolista Zinho confirmó que el estratega brasileño de 83 años se encuentra intubado.

confirmó que el estratega brasileño de 83 años se encuentra intubado. La selección de Brasil enfrentará a Haití tras empatar contra Marruecos en el Mundial.