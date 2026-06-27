¡Urgente! El rival de Colombia en 16avos del Mundial 2026 si termina primera o segunda en su grupo

Se define todo para la Selección Colombia en su partido ante Portugal, el equipo nacional puede ser primero o puede ser segundo. Aunque ya tiene su lugar en los 16avos asegurado, el puesto sí lo cambia todo, desde el rival, hasta el día y estadio donde pueda jugar.
El rival de Colombia si termina primero en el Mundial
Si la Selección Colombia termina en el primer lugar de la tabla de posiciones su rival saldría de uno de los mejores terceros. No obstante, ahora mismo los que más probabilidades de enfrentar a Colombia si es primero son:
- Más probable: Croacia o Ghana (el que quede tercero en su grupo)
- Menos probables: Senegal y Ecuador, pero se necesitan otros resultados
El rival de Colombia si termina segundo en el Mundial 2026
En caso de terminar en el segundo lugar de su grupo en el Mundial 2026, la Selección Colombia podría meterse en un gran problema. El 2K tiene confirmado jugar contra el 2L y este es el panorama:
- Ghana (2do actualmente)
- Croacia (si vence a Ghana)
- Inglaterra si pierde y gana Croacia o Ghana
Inglaterra sería el peor rival posible para Colombia en caso de que ambos terminen segundos. Además, se reeditaría el partido de Rusia 2018, donde Colombia cayó ante los ingleses y se fue eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo.
La tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026
Así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026 antes de la tercera fecha del grupo:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Colombia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|Portugal
|2
|1
|0
|1
|6
|1
|5
|4
|RD Congo
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1
|-8
|-7
|0
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En síntesis:
- La Selección Colombia lidera el Grupo K del Mundial 2026 con 6 puntos acumulados.
- El equipo colombiano disputará ante Portugal el liderato y su puesto en los 16avos.
- Si el combinado nacional termina en segundo lugar, enfrentará obligatoriamente al segundo del Grupo L.