Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este domingo 28 de junio, horario y dónde ver

Luego de una prolongada fase de grupos, empieza la hora de la verdad. Los 16avos de final del Mundial 2026 abren con un partido con pronóstico incierto.

El domingo 28 de junio arranca la hora de la verdad en el Mundial 2026: empiezan los dieciseisavos de final y, a partir de ahora, el que pierde se vuelve a casa de manera temprana luego de una extensa fase de grupos.

Con el nuevo formato de 104 partidos, la primera fase le da paso a la eliminación directa, a la que avanzaron los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.

Este domingo, la jornada abre con el primer cruce mano a mano entre Sudáfrica y Canadá, el único encuentro que se disputará este domingo 28 luego de varios días con muchos encuentros por jornada.

PARTIDOS DE LA JORNADA DEL 28 DE JUNIO: HORARIO Y DÓNDE VER

Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final

Sudáfrica vs. Canadá, SoFi Stadium de Los Angeles.

Argentina: 16:00 horas | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, mitelefe, Paramount+, Telefe Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play (PARTIDO LOCAL)

Chile: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+

México: 13:00 horas | ViX

Colombia: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia, Win Play, Win Sports

Ecuador: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas

Perú: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Peru, Paramount+

España: 21.00 | DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+

Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo

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Las llaves de los playoffs del Mundial

Tablas de posiciones de todos los grupos