Partidos de mañana en el Mundial 2026: quién juega este domingo 28 de junio, horario y dónde ver

El domingo 28 de junio arranca la hora de la verdad en el Mundial 2026: empiezan los dieciseisavos de final y, a partir de ahora, el que pierde se vuelve a casa de manera temprana luego de una extensa fase de grupos.
Con el nuevo formato de 104 partidos, la primera fase le da paso a la eliminación directa, a la que avanzaron los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.
Este domingo, la jornada abre con el primer cruce mano a mano entre Sudáfrica y Canadá, el único encuentro que se disputará este domingo 28 luego de varios días con muchos encuentros por jornada.
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PARTIDOS DE LA JORNADA DEL 28 DE JUNIO: HORARIO Y DÓNDE VER
Copa Mundial de la FIFA 2026 – 16avos de final
Sudáfrica vs. Canadá, SoFi Stadium de Los Angeles.
Argentina: 16:00 horas | DGO, DIRECTV Sports Argentina, Flow Sports, mitelefe, Paramount+, Telefe Argentina, Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play (PARTIDO LOCAL)
Chile: 15:00 | DGO, DIRECTV Sports Chile, Paramount+
México: 13:00 horas | ViX
Colombia: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Colombia, Paramount+, Radio Nacional de Colombia, Win Play, Win Sports
Ecuador: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Ecuador, Paramount+, Teleamazonas
Perú: 14.00 | DGO, DIRECTV Sports Peru, Paramount+
España: 21.00 | DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+
Estados Unidos: 15:00 (ET) / 14:00 (CT) / 12:00 (PT) | FOX Network, FOX One, fuboTV, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo
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