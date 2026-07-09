Yassine Bounou, arquero y figura de Marruecos, habló luego de la eliminación del Mundial 2026 y aclaró su futuro. Se refirió a River Plate y de lo que representa una posible llegada al fútbol argentino.

Marruecos demostró en este Mundial 2026 que ya no es una promesa, sino que estuvimos frente a una selección consolidada que lamentablemente el día de hoy se quedó fuera tras perder 2-0 ante Francia. Dentro de los mejores jugadores del equipo africano, no hay duda alguna que Yassine Bounou es uno de ellos y muchos quieren saber sobre su futuro cercano al término del campeonato.

Fuente: Getty Images.

El arquero de Marruecos, también conocido internacionalmente como ‘Bono‘, maneja muy bien el idioma español y en base a sus vivencias de los últimos años es que se ha autoidentificado con los colores de River Plate. Es más, en alguna oportunidad confesó que le encantaría jugar en el fútbol argentino y ahora con 35 años de edad podría ser una oportunidad de oro para llegar a Sudamérica.

“Yo siento a River como familia mía y siempre, cuando hablé con gente de River como jugadores y exjugadores, siempre existe ese cariño. Amo a Argentina y siempre les voy a desear lo mejor. No depende de mi jugar en River porque al final tengo contrato con otro club. Ahora River funciona muy bien con dos arqueros que son muy buenos. Si en algún momento se pueda dar estaría bien, sino seguiré siendo un hincha más”; declaró ‘Bono‘ para ‘SportsCenter‘.

🤍❤️🤍 Bono y una respuesta 100% MILLONARIA luego de la eliminación de Marruecos en cuartos de la Copa del Mundo… ¿Llegará a River en algún momento de su carrera?



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¿Por qué Yassine Bounou se considera hincha de River Plate siendo de Marruecos?

Yassine Bounou nació en Canadá, jugó en España y representa internacionalmente a la Selección de Marruecos desde siempre. Ahora, su contacto con el fútbol sudamericano, especialmente con la identificación hacia River Plate, viene desde muy niño al siempre estar al pendiente del fútbol argentino y tener en Ariel Ortega a uno de sus máximos ídolos del deporte.

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Es más, hace algún tiempo se pudo conocer que le puso de nombre ‘Ariel‘ a su perro en honor al histórico ’10’ de River Plate. Como cereza del pastel, también confesó que se sabe las canciones de barra del equipo millonario en una clara señal de un fiel seguimiento a la institución. Solo el tiempo dirá si es que finalmente el ‘1’ marroquí cumple con un sueño familiar que tiene de tiempo.

DATOS CLAVES

El arquero Yassine Bounou quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder ante Francia .

quedó eliminado del tras perder ante . El guardameta Yassine Bounou tiene 35 años y es hincha confeso de River Plate.

tiene 35 años y es hincha confeso de El ídolo de Yassine Bounou es Ariel Ortega, exjugador del club argentino.