Qué pasa si Francia gana, empata o pierde ante Marruecos en los 4tos de final del Mundial 2026

Francia se alista para enfrentar a Marruecos en el Estadio Boston. A continuación, descubre los escenarios posibles de cara a los resultados a darse en el duelo de hoy.

Francia y Marruecos dan inicio a la ronda de los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio Boston albergará uno de los partidos más resonantes y esperados de esta etapa del torneo, así que las expectativas realmente son muy altas por el nivel de las selecciones. En esta ocasión, vamos a enfocarnos en lo que sucedería para los galos en el caso de darse cada resultado posible.

Recordemos que Francia es uno de los firmes candidatos al título del Mundial 2026 y que viene de eliminar a Paraguay en octavos de final con un gol de penal por parte de Kylian Mbappé. Por otro lado, Marruecos se impuso por 3-0 ante Canadá y demostró una vez más que ya no son un equipo sorpresa, sino que hablamos de una selección consolidada que busca seguir haciendo historia.

¿Qué pasa si Francia vence a Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Francia derrota el día de hoy a Marruecos en el Estadio Boston, automáticamente sellará su clasificación a las semifinales y será una de las mejores 4 selecciones del Mundial 2026. Ya sea una victoria en el tiempo reglamentario o en una definición por penales, los liderados técnicamente por Didier Deschamps seguirán firmes en el objetivo del título.

¿Qué pasa si Francia empata ante Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Francia empata frente a Marruecos, con cualquier resultado de por medio, luego de los 90 minutos de juego se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. En el caso de que la igualdad persista en el marcador, la tanda de penales será el siguiente escenario para determinar a la selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026.

¿Qué pasa si Francia pierde ante Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Si Francia pierde ante Marruecos, ya sea en el tiempo regular o en definición por penales, su historia en el Mundial 2026 terminará el día de hoy en el Estadio Boston y deberá decirle adiós a la competencia. Sin la chance de meterse entre las 4 mejores selecciones del planeta, los galos encabezados por Kylian Mbappé no podrán seguir luchando por la tercera estrella en su palmarés.

¿A qué hora juegan Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

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¿Dónde ver Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026?

Perú | DSports, Disney+ Premium y Paramount+

México | TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Ecuador | DSports, Paramount+ y Disney+ Premium

Colombia | Gol Caracol, RCN, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Chile | DGO, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Venezuela | inter, DSports y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | Canal 5, AUF TV, Disney+ Premium, DSports y Paramount+

Brasil | Disney+ Premium y CazéTV

Paraguay | Gen, Unicanal y Trece

España | RTVE, DAZN, La 1 y Movistar+

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