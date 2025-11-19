Qué rivales le pueden tocar a Brasil en el sorteo del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya tiene a 42 participantes confirmados, entre los que se encuentra, y no podía faltar, Brasil. El máximo ganador de las copas del mundo será cabeza de serie en el próximo sorteo del Mundial en diciembre y buscará ganar su sexta estrella.

Brasil no pudo ser campeón del Mundo en 2022, donde cayó eliminado de manera sorpresiva ante Croacia. Ahora ya con los bombos confirmados, el equipo de Carlo Ancelotti ya sabe a cuáles rivales se podría medir desde la fase de grupos.

Los rivales que puede enfrentar Brasil en el Mundial 2026

Brasil es cabeza de serie, con lo cual, la ‘Canarinha’ se evita, en la primera ronda encontrarse con rivales como Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España. Además de los equipos CONMEBOL que están en los diferentes grupos.

Por lo cual a Brasil le pueden tocar estos rivales a partir del en el Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Del Bombo 3 a Brasil le pueden tocar los siguientes rivales: Noruega, Egipto, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Panamá.

En el bombo 4 se podría encontrar con: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Curazao, Haití. Además de los 4 equipos que vienen por repechaje de UEFA y también alguno de los dos ganadores del repechaje intercontinental, a excepción de Bolivia, si llega a pasar.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado.

que se hayan clasificado. México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Senegal (África) Francia (Europa) Croacia (Europa) Portugal (Europa) Noruega (Europa) Alemania (Europa) Países Bajos (Europa) Suiza (Europa) Escocia (Europa) España (Europa) Austria (Europa) Bélgica (Europa) Panamá (CONCACAF) Haití (CONCACAF) Curazao (CONCACAF)*

*Países que juegan su primera Copa del Mundo.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Ecuador: Teleamazonas

Países clasificados al Repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)

R.D. Congo (África)

Irak (Asia)

Jamaica (CONCACAF)

Surinam (CONCACAF)

