Tras la victoria de Portugal ante Uzbekistán: Colombia necesita estos resultados para clasificar a 16avos del Mundial

Este martes 23 de junio de 2026 finalmente la Selección de Portugal pudo ganar en el Mundial y lo hizo después de una gran victoria contra la Selección de Uzbekistán. Esta victoria también le da a Colombia la chance de ya hoy meterse a 16avos del Mundial 2026.
¿Qué necesita Colombia para ya clasificar a los 16avos del Mundial 2026?
Con la victoria de Portugal, la Selección Colombia tiene que ganar a RD. Congo y con esto ya asegura su lugar en los 16avos del Mundial 2026. Con esta victoria, el equipo de Lorenzo tendrá los duelos a favor contra Congo y Uzbekistán y por puntos también es inalcanzable.
Si le gana a RD Congo en esta jornada, la Selección Colombia ya podrá clasificar a los 16avos y en la última jornada solo se jugaría el liderato del grupo ante Portugal, donde el empate le alcanzaría para ser puntero.
La tabla de posiciones del grupo K
Así está la tabla de posiciones del grupo K a poco del partido de Colombia contra RD. Congo:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Portugal
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|RD. Congo
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
La primera publicación de la Selección Colombia con James luego de que el candidato de Petro perdiera las elecciones
¿Cómo se jugará la última fecha del grupo K?
Así se jugará la última fecha del grupo K:
- Colombia vs Portugal (27/6)
- RD. Congo vs Uzbekistán (27/6)
Encuesta¿Quién terminará primero del grupo?
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En síntesis:
- Portugal derrotó a Uzbekistán este martes 23 de junio de 2026 en el Mundial.
- La Selección Colombia clasificará a los 16avos de final si vence a RD. Congo.
- El partido definitorio entre Colombia y Portugal se disputará el próximo 27 de junio.