Tras la victoria de Portugal ante Uzbekistán: Colombia necesita estos resultados para clasificar a 16avos del Mundial

Después de la victoria de Portugal a Colombia solo le sirve este resultado para ya estar en 16avos.

Este martes 23 de junio de 2026 finalmente la Selección de Portugal pudo ganar en el Mundial y lo hizo después de una gran victoria contra la Selección de Uzbekistán. Esta victoria también le da a Colombia la chance de ya hoy meterse a 16avos del Mundial 2026.

¿Qué necesita Colombia para ya clasificar a los 16avos del Mundial 2026?

Con la victoria de Portugal, la Selección Colombia tiene que ganar a RD. Congo y con esto ya asegura su lugar en los 16avos del Mundial 2026. Con esta victoria, el equipo de Lorenzo tendrá los duelos a favor contra Congo y Uzbekistán y por puntos también es inalcanzable.

Si le gana a RD Congo en esta jornada, la Selección Colombia ya podrá clasificar a los 16avos y en la última jornada solo se jugaría el liderato del grupo ante Portugal, donde el empate le alcanzaría para ser puntero.

La tabla de posiciones del grupo K

Así está la tabla de posiciones del grupo K a poco del partido de Colombia contra RD. Congo:

País PJ V E D GF GC DG Pts Portugal 2 1 1 0 5 1 4 4 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 3 RD. Congo 1 0 0 1 1 1 0 1 Uzbekistán 2 0 0 2 1 6 -5 0

¿Cómo se jugará la última fecha del grupo K?

Así se jugará la última fecha del grupo K:

Colombia vs Portugal (27/6)

RD. Congo vs Uzbekistán (27/6)

Encuesta¿Quién terminará primero del grupo? ¿Quién terminará primero del grupo? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Portugal derrotó a Uzbekistán este martes 23 de junio de 2026 en el Mundial.

derrotó a Uzbekistán este martes 23 de junio de 2026 en el Mundial. La Selección Colombia clasificará a los 16avos de final si vence a RD. Congo.

clasificará a los 16avos de final si vence a RD. Congo. El partido definitorio entre Colombia y Portugal se disputará el próximo 27 de junio.