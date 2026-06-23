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Alineaciones de Colombia vs. Congo para el partido de HOY por el Mundial 2026

La Selección de Colombia enfrenta a RD Congo y reportan que Néstor Lorenzo tiene ya a su once definido para fecha 2 del Mundial.

la ultima vez te deje tablas K y L y dos de CO pensando que no ibas a estar para Co y metiste ranking FIFA
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La Selección de Colombia enfrenta su segunda fecha del Mundial 2026 contra RD Congo. Néstor Lorenzo tiene de reojo también el partido contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y realizó cambios en el once titular para el segundo partido contra los representantes de África.

Hubo algunas dudas sobre el rendimiento de jugadores como Johan Mojica y James Rodríguez, aún así el DT argentino mantendrá a los once jugadores que arrancaron como titulares en el debut.

Lo que sí podría pasar es que si Colombia encarrila el partido pronto, Néstor Lorenzo vaya a realizar cambios guardando jugadores para el partido contra Portugal.

Portugal está goleando a Uzbekistán y mete presión a Colombia, en caso de un empate los ‘cafeteros’ se quedan 2dos por gol diferencia, por lo que están obligados a ganar a Congo.

Posibles alineaciones de Colombia y RD Congo

Once probable de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.

Once probable de la RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi, Mbema, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.

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James Rodríguez – Selección Colombia.

James Rodríguez – Selección Colombia.

En resumen

  • La Selección de Colombia define su once titular para enfrentar hoy a la República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, buscando sellar su boleto anticipado a los dieciseisavos de final.
  • El director técnico Néstor Lorenzo mantendría la confianza en la base del equipo que debutó con victoria ante Uzbekistán, aunque se perfilan modificaciones clave en la ofensiva, donde Jhon Córdoba apunta a arrancar desde el inicio en lugar de Luis Suárez.
  • Pese a las dudas y críticas de la afición tras el primer encuentro, referentes como James Rodríguez y Johan Mojica se perfilan para mantenerse en el esquema inicial, mientras que Luis Díaz será el eje del ataque y Camilo Vargas está ratificado bajo los tres palos.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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