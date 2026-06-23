Alineaciones de Colombia vs. Congo para el partido de HOY por el Mundial 2026

La Selección de Colombia enfrenta su segunda fecha del Mundial 2026 contra RD Congo. Néstor Lorenzo tiene de reojo también el partido contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y realizó cambios en el once titular para el segundo partido contra los representantes de África.
Hubo algunas dudas sobre el rendimiento de jugadores como Johan Mojica y James Rodríguez, aún así el DT argentino mantendrá a los once jugadores que arrancaron como titulares en el debut.
Lo que sí podría pasar es que si Colombia encarrila el partido pronto, Néstor Lorenzo vaya a realizar cambios guardando jugadores para el partido contra Portugal.
Portugal está goleando a Uzbekistán y mete presión a Colombia, en caso de un empate los ‘cafeteros’ se quedan 2dos por gol diferencia, por lo que están obligados a ganar a Congo.
Posibles alineaciones de Colombia y RD Congo
Once probable de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Suárez.
Once probable de la RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi, Mbema, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa y Bakambu.
James Rodríguez – Selección Colombia.
En resumen
- La Selección de Colombia define su once titular para enfrentar hoy a la República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, buscando sellar su boleto anticipado a los dieciseisavos de final.
- El director técnico Néstor Lorenzo mantendría la confianza en la base del equipo que debutó con victoria ante Uzbekistán, aunque se perfilan modificaciones clave en la ofensiva, donde Jhon Córdoba apunta a arrancar desde el inicio en lugar de Luis Suárez.
- Pese a las dudas y críticas de la afición tras el primer encuentro, referentes como James Rodríguez y Johan Mojica se perfilan para mantenerse en el esquema inicial, mientras que Luis Díaz será el eje del ataque y Camilo Vargas está ratificado bajo los tres palos.