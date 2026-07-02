¿Quién es el árbitro del partido de España vs Austria por los 16avos del Mundial 2026?

La FIFA confirmó el árbitro que pitará el partido de España contra Austria en el Mundial 2026.

Este jueves 2 de julio de 2026 se enfrentan por los 16avos del Mundial 2026 la Selección de España contra la Selección de Austria. Las dos selecciones de UEFA buscan un lugar en los 8vos y ya sabes quién será el árbitro encargado de impartir justicia en su partido.

¿Quién es el árbitro del partido de España vs Austria en el Mundial 2026?

El partido entre España y Austria en el Mundial 2026 también tendrá a un árbitro europeo representado en Glenn Nyberg. El central sueco es un árbitro internacional desde el 2008 y recibió su acreditación FIFA desde la temporada 2013. Este será su tercer partido en la presente Copa del Mundo.

El central sueco es un hombre de confianza para la FIFA y viene escalando en los torneos internacionales. En el 2023 fue el árbitro encargado de pitar la final del Mundial Sub-20 entre Uruguay e Italia en Argentina, cuyo torneo terminó a favor de los ‘Charrúas’.

Glenn Nyberg es el árbitro del partido entre España y Austria. (Foto: GettyImages)

Nyberg también ha estado en diferentes polémicas como en 2024 cuando no pitó un penal en la Champions League en el partido de Bayern vs Arsenal por una mano de Gabriel en el saque del arquero. También estuvo en los Juegos Olímpicos de 2024, en un encuentro polémico entre Argentina y Marruecos.

¿A qué hora juegan España vs Austria en el Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

El partido de España contra Austria comenzará en los siguientes horarios:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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