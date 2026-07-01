Sébastien Desabre, DT de RD Congo, se enteró del fallecimiento de su padre tras el partido ante Inglaterra

Este miércoles 1 de julio de 2026 Sébastien Desabre, DT de RD. Congo, estuvo muy cerca de hacer historia con su equipo y eliminar a Inglaterra de una Copa del Mundo. Sin embargo, Harry Kane lo evitó y remontó el partido. Pero el resultado pasó a un segundo plano, tras la lamentable noticia del fallecimiento de su padre.
Desabre estaba atendiendo a los medios de comunicación en el final de la rueda de prensa, cuando en el comunicador del país, emitió unas condolencias públicas al entrenador por el fallecimiento de su padre. La cara del técnico lo dice todo.
Según la información de GOAL y de diferentes medios internacionales, Sébastien Desabre se enteró de la muerte de su padre pocos minutos después de terminar el partido ante Inglaterra. Pese a esto, el entrenador fue a la rueda de prensa y estaba actuando con relativa normalidad.
De ahí que, cuando el jefe de prensa emitiera sus condolencias públicas, Desabre solo diga: “gracias” y posteriormente lo mire con severidad y un gesto muy serio por lo que estaba sucediendo.
Le sélectionneur de la RD Congo 🇨🇩 Sébastien Desabre a appris après le match de son équipe le décès de son père. 😢💔— Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026
Et c'est comme ceci que cela a été annoncé en conférence de presse… 😳
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Para RD. Congo el Mundial 2026 termina con buenas sensaciones, puesto que, a que se van en 16avos, el equipo le pudo hacer un gran partido a rivales como Portugal, Colombia y también lo hizo con Inglaterra. Estuvo muy cerca de una hazaña histórica.
Los números de Desabre en RD. Congo
Como DT de RD. Congo, Desabre dirigió ya un total de 52 partidos entre todas las competencias, ganó 28 partidos, empató 11 y ahora perdió 13. Números que seguramente harán que se quede en la Selección o de un salto a dirigir a otro equipo.
En síntesis:
- El director técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, se enteró del fallecimiento de su padre minutos después de finalizar el partido ante Inglaterra en los 16avos de final.
- Desabre asistió a la rueda de prensa y se vio sorprendido cuando el jefe de prensa emitió condolencias públicas, reaccionando con un sobrio agradecimiento y un gesto severo ante el indiscreto momento.
- Pese a la eliminación, el estratega francés cerró una destacada participación mundialista, acumulando un historial de 52 partidos dirigidos (28 victorias, 11 empates y 13 derrotas) al mando del seleccionado africano.