La Selección de España y la Selección de Austria protagonizarán este jueves uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario de un choque en el que la ‘Roja’ europea buscará confirmar su condición de favorita, mientras que los austríacos intentarán dar la sorpresa para instalarse entre las 16 mejores selecciones del torneo.
Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan a esta instancia tras liderar con autoridad el Grupo H, sumando 7 puntos y dejando una imagen de candidato en la fase de grupos. Austria, por su parte, clasificó como segunda del Grupo J, solo por detrás de la vigente campeona del mundo, Argentina, demostrando ser un rival sólido y competitivo.
En la previa del compromiso, y pese al favoritismo de España, en Bolavip le decidimos preguntar al oráculo predictivo de la IA por el resultado exacto entre ambas selecciones europeas y la respuesta fue contundente: “Me la juego por completo con este resultado exacto: España 2-1 Austria”.
ATLANTA, GEORGIA – JUNE 21: Mikel Oyarzabal #21 of Spain celebrates scoring his team’s third goal during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Saudi Arabia at Atlanta Stadium on June 21, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
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Las razones para el triunfo de España según la IA
- La trampa austriaca surtirá efecto temprano: Austria planteará un bloque medio-alto asfixiante, buscando forzar el error en la salida de balón de España. Lograrán capitalizar una contra rápida comandada por Sabitzer para abrir el marcador o asistir a Arnautovic, metiéndole un susto gigante a la afición española en la primera mitad.
- El factor de los extremos y el desgaste: A medida que pasen los minutos, mantener el ritmo de presión de Rangnick en el Estadio de Los Ángeles pasará factura física a los austriacos. Es ahí donde el desequilibrio de Lamine Yamal y el criterio de Rodri en el mediocampo empezarán a inclinar la cancha.
- La remontada de oficio: España empatará promediando el segundo tiempo gracias a una genialidad asociativa (ojo con Dani Olmo o la llegada de Baena desde atrás) y terminará sellando el 2-1 definitivo cerca del minuto 80, aprovechando el repliegue obligado de una Austria cansada.