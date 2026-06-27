Dónde ver EN VIVO Argelia vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Argelia y Austria disputan una verdadera final esta noche en el marco de la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. Si bien el liderazgo de la zona le pertenece a Argentina y así será hasta el cierre de la primera ronda del campeonato, el encuentro de esta noche será clave para determinar las posiciones de estas selecciones. Es así que ahora conocerás los detalles de horarios y transmisión.

Es importante recalcar y tener en cuenta que Argelia perdió 3-0 en el debut del Mundial 2026 frente a Argentina y luego venció 2-1 a Jordania, con lo cual sumaron 3 puntos en el Grupo J. Por otro lado, Austria venció 3-1 a Jordania y después cayó contra Argentina. Dicho todo esto, los próximos 90 minutos de juego en el Estadio Dallas serán realmente claves para conocer los destinos.

¿A qué hora juegan Argelia vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

19:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

20:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

21:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

22:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

23:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

04:00 | España (28/06)

¿Dónde ver Argelia vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026?

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | SportTV, Globoplay, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium y CazéTV

Chile | DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, Radio Nacional de Colombia, DGO y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

México | Vix México

Paraguay | Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

Uruguay | DSports, AUF TV, DGO y Paramount+

Estados Unidos | Fox Sports, fuboTV, Telemundo, Universo, TeleXitos, Fox One, SiriusXM y Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO e Inter

Posibles alineaciones de Argelia vs. Austria por el Grupo J del Mundial 2026

Argelia | Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

Austria | Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

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