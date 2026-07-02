Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Austria en los 16avos de final del Mundial 2026

España enfrenta a Austria en el Estadio Los Ángeles. A continuación, revisa todos los escenarios posibles de acuerdo a los resultados que podrían darse en el partido.

España y Austria disputan una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo de uno de los encuentros más importantes de la jornada, sobre todo cuando el equipo liderado técnicamente por Luis de la Fuente representa ser uno de los grandes candidatos al título. Ahora podrás descubrir qué ocurriría con los posibles resultados a darse.

¿Qué pasa si España gana ante Austria en los 16avos de final del Mundial 2026?

Si España derrota a Austria hoy en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, automáticamente inscribirá su nombre en la siguiente instancia del campeonato. Ya sea una victoria durante los 90 o 120 minutos de juego, la ‘Furia Roja‘ clasificará a octavos de final y con ello seguirá firme rumbo al título.

¿Qué pasa si España empate ante Austria en los 16avos de final del Mundial 2026?

Si España empate frente a Austria en el Estadio Los Ángeles, el reglamento indica que luego del tiempo reglamentario se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. En caso de mantenerse la igualdad en el marcador, la definición por penales será el siguiente escenario para conocer al clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

¿Qué pasa si España pierde ante Austria en los 16avos de final del Mundial 2026?

Si España pierde frente a Austria, quedará eliminada del Mundial 2026. Es decir, los dirigidos por Luis de la Fuente cerrarán su participación en los dieciseisavos de final del torneo como una de las decepciones más relevantes hasta el momento. Veremos qué nos depara el trámite del encuentro y el cual por supuesto podrás disfrutar en su totalidad gracias a la cobertura de Bolavip.

Alineaciones confirmadas de España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026

España | Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Austria | Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konard Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

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