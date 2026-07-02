¿Quién es el árbitro del partido de Suiza vs Argelia por los 16avos del Mundial 2026?

Un árbitro sudamericano será el encargo de impartir justicia en el encuentro de Suiza contra Argelia.

Suiza y Argelia definen a un nuevo clasificado en el Mundial 2026 y por ser un equipo de Europa y otro de África, el árbitro encargado de este partido será un juez sudamericano. La FIFA ya lo designó y tendrá que impartir justicia en este encuentro.

¿Quién es el árbitro del partido de Suiza vs Argelia en el Mundial 2026?

El partido entre Suiza y Argelia en el Mundial 2026 es el central argentino, Yael Falcón Pérez. El central argentino viene creciendo en el fútbol internacional en los últimos años. Apenas recibió su escarapela FIFA en el 2022, y ahora pitará otro partido en el Mundial.

Falcón Pérez está viviendo el mejor momento de su carrera como árbitro y es su primera copa del mundo. Además, el juez argentino estará arbitrando su tercer partido en esta Copa, puesto que, antes estuvo en el Túnez vs Suecia y en el Chequia vs México.

Falcón Pérez será el árbitro de Suiza vs Argelia. (Foto: GettyImages)

Falcón Pérez lleva una Copa del Mundo muy tranquila, el central no ha desentonado con sus decisiones y la FIFA lo tiene bien valorado para darle un tercer juego. De seguir así es probable que siga pitando encuentros en esta Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Suiza vs Argelia en el Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

Suiza vs Argelia comenzarán a jugar en los siguientes horarios:

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (03/07)

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El encuentro también se podrá ver por: DSports, DGO y Paramount+.

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