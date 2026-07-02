Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Suiza y Argelia se miden en el Estadio BC Place Vancouver. En la siguiente nota conoce cómo seguir este prometedor partido que cierra con la jornada mundialista de hoy.

Suiza y Argelia cierra la jornada del día de hoy. En el marco de una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el Estadio BC Place Vancouver albergará uno de los últimos encuentros de esta instancia de la competencia y a continuación podrás conocer exactamente cuáles son los canales oficiales de transmisión, además de los horarios establecidos para no perderte ningún detalle.

Respecto a cómo llegan las selecciones al decisivo partido de esta noche en el Estadio BC Place Vancouver, Suiza fue líder del Grupo B sumando 7 puntos por encima de Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. Por otro lado, Argelia clasificó como uno de los mejores terceros de la primera ronda del Mundial 2026 al conseguir 4 puntos tras enfrentar a Argentina, Austria y Jordania.

¿A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (03/07)

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DSports, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN y Movistar+

Posibles alineaciones de Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026

Suiza | Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Dan Ndoye, Johan Manzanbi, Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia | Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaïbi y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

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