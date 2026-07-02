Si Suiza gana ante Argelia: dónde y contra quién juega en octavos de final del Mundial 2026

Suiza enfrenta a Argelia en el cierre de la jornada mundialista. A continuación, revisa lo que sería su próximo destino si es que hoy consigue la clasificación en el Estadio BC Place Vancouver.

Suiza y Argelia ultiman detalles en la previa del inicio de partido en el Estadio BC Place Vancouver. Por otra de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los distintos rendimientos indicarían que la selección europea tiene cierta ventaja futbolística sobre los africanos y en base a ello es que vamos a repasar cómo podría darse su destino más cercano en el campeonato norteamericano.

Fuente: Copa Mundial FIFA.

En el caso de que Suiza derrote el día de hoy a Argelia y por ende logre la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, se alistará para enfrentar al ganador de la llave entre Colombia vs. Ghana que se disputará el día viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. Es decir, el rival todavía no está definido y recién en las próximas horas conoceremos cómo queda armado este cruce.

En cuanto a la fecha y al recinto deportivo en el que jugarán, la organización del Mundial 2026 tiene todo preparado para que este encuentro se lleve a cabo el próximo martes 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver de Canadá. En resumen, los octavos de final del campeonato se encuentran a la vuelta de la esquina y tan solo quedan pocos partidos para definir a todos los clasificados.

Alineaciones confirmadas de Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026

Suiza | Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia | Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaïbi y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovic.

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Fuente: Composición BOLAVIP.

¿A qué hora juegan Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026?

20:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

21:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

22:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

23:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

00:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

05:00 | España (03/07)

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia por los 16vos de final del Mundial 2026?

México | ViX

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

Argentina | Flow Sports, DSports, DGO y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO y Paramount+

Chile | DSports, DGO y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO y Paramount+

Bolivia | Entel TV y Tigo Sports

Uruguay | DSports, DGO y Paramount+

Brasil | SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+ y CazéTV

Paraguay | GEN y POPU TV

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN y Movistar+

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