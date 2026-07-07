Suiza vs Colombia HOY: Las alineaciones para los 8vos del Mundial 2026

Este martes 7 de julio de 2026 se juegan el último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 entre la Selección de Suiza y la Selección de Colombia. Ambos equipos llegan con bajas de última hora, pero salen con todo lo que les queda para jugar.
Ambos equipos llegan con grandes chances de igualar su mejor participación en la Copa del Mundo, que es llegar a cuartos de final. La Selección Colombia quiere igualar aquella histórica participación de 2014, donde llegaron a los cuartos de final. Así salen ambos equipos a jugar:
Alineación de Suiza:
- Gregor Kubel
- Denis Zakaria
- Nico Elvedi
- Manuel Akanji
- Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Dan Ndoye
- Fabien Rieder
- Rubén Vargas
- Breel Embolo
Alineación de Colombia
- Camilo Vargas
- Daniel Muñoz
- Davinson Sánchez
- Jhon Lucumí
- Johan Mojica
- Gustavo Puerta
- Jefferson Lerma
- Jhon Arias
- James Rodríguez
- Luis Díaz
- Luis Suárez
¿A qué hora juegan Suiza contra Colombia en los 8vos del Mundial 2026?
Atención Lorenzo: Los jugadores de Colombia que podrían perderse los cuartos de final del Mundial
El partido de Suiza contra Colombia comenzará desde las 15H00 (CO) buscando un lugar en los cuartos del Mundial 2026.
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