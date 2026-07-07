Suiza vs Colombia HOY: Las alineaciones para los 8vos del Mundial 2026

Así salen Colombia y Suiza a jugar su partido del Mundial 2026, buscando un lugar en los cuartos de final.

Este martes 7 de julio de 2026 se juegan el último boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 entre la Selección de Suiza y la Selección de Colombia. Ambos equipos llegan con bajas de última hora, pero salen con todo lo que les queda para jugar.

Ambos equipos llegan con grandes chances de igualar su mejor participación en la Copa del Mundo, que es llegar a cuartos de final. La Selección Colombia quiere igualar aquella histórica participación de 2014, donde llegaron a los cuartos de final. Así salen ambos equipos a jugar:

Alineación de Suiza:

Gregor Kubel

Denis Zakaria

Nico Elvedi

Manuel Akanji

Ricardo Rodríguez

Remo Freuler

Granit Xhaka

Dan Ndoye

Fabien Rieder

Rubén Vargas

Breel Embolo

Alineación de Colombia

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Gustavo Puerta

Jefferson Lerma

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

¿A qué hora juegan Suiza contra Colombia en los 8vos del Mundial 2026?

El partido de Suiza contra Colombia comenzará desde las 15H00 (CO) buscando un lugar en los cuartos del Mundial 2026.