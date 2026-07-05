Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

México e Inglaterra se ven las caras el día de hoy en una de las llaves más esperadas de los octavos de final del Mundial 2026. El Estadio Ciudad de México albergará dicho encuentro y distintos análisis en la previa argumentan que estará plagado de diversas emociones. En la siguiente nota conocerás todos los detalles de los horarios establecidos y los distintos canales oficiales de transmisión.

Hablando un poco del nivel de ambas selecciones, tengamos en cuenta que México es uno de los equipos sensación del Mundial 2026 ya que ganó todo lo que jugó y hasta ahora no ha recibido goles. Vienen de eliminar a Ecuador por 2-0, así que el sueño del título está intacto. Por otro lado, Inglaterra se impuso por 2-1 frente a RD Congo con un doblete de Harry Kane y ahora buscan la chance de seguir avanzando para alcanzar los objetivos de una generación dorada.

¿A qué hora juegan México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España (06/07)

¿Dónde ver México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026?

Argentina | Telefe, Flow Sports, DSports, DGO, Disney+, MiTelefe y Paramount+

Bolivia | Tigo Sports y Entel TV

Brasil | Disney+ y CazéTV

Chile | Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

Colombia | DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO y Paramount+

México | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX México

Paraguay | GEN, Trece y Unicanal

Perú | DSports, DGO y Paramount+

España | DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Uruguay | DSports, DGO, Disney+ Premium Argentina, AUF TV y Paramount+

Estados Unidos | FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Venezuela | DSports, DGO e Inter

Posibles alineaciones de México vs. Inglaterra por los 8vos de final del Mundial 2026

México | Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira; Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra | Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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