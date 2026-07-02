Quién es el árbitro del partido Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026

Espen Eskås, árbitro noruego de 38 años, será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Portugal vs. Croacia. Conoce su formación y experiencia durante los últimos años.

Portugal y Croacia ultiman detalles para el gran partido del día de hoy en el Estadio Toronto. En el marco de una de las llaves de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los análisis y las informaciones están totalmente dadas, aunque el aspecto de la justicia no se debe perder de vista. El árbitro Espen Eskås será el encargado de administrarla durante la contienda mencionada.

Espen Eskås, colegiado noruego, será el árbitro principal en uno de los duelos más atractivos de esta instancia mundialista entre Portugal vs. Croacia. Conoce su trayectoria, sus números y cómo llega a este trascendental partido que sin duda alguna representa ser uno de los mejores de la presente jornada.

Fuente: Getty Images.

La FIFA ha designado a un árbitro que viene pidiendo pista en los grandes escenarios europeos durante los últimos años: el noruego Espen Eskås. En base a todo ello, ¿quién es exactamente el hombre del silbato que tendrá la responsabilidad de controlar a las estrellas lusas y balcánicas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber en la previa del encuentro en el Estadio Toronto.

¿Quién es Espen Eskås, el árbitro del Portugal y Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?

Nacido en la capital noruega, Oslo, el 24 de junio de 1988, Espen Eskås mostró desde joven aptitudes para el arbitraje. Su consolidación en el fútbol de su país se dio cuando tenía 27 años. Su debut oficial en la Eliteserien (la máxima categoría del fútbol noruego) ocurrió el 20 de septiembre de 2015, en un reñido choque entre el Haugesund y el Sarpsborg 08.

Desde aquel día, su sobriedad y buen manejo de los partidos lo convirtieron en uno de los jueces más regulares y respetados del ámbito doméstico, lo que inevitablemente le abrió las puertas del continente y que el día de hoy lo tienen como uno de los máximos protagonistas de justicia en el Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El salto a la arena internacional de Espen Eskås

El escudo FIFA llegó pronto a su pecho. En 2017, Espen Eskås comenzó su recorrido internacional dirigiendo a las jóvenes promesas del Viejo Continente. Su estreno se dio en un partido entre las selecciones Sub-17 de España y Polonia, correspondiente a la fase clasificatoria para la Eurocopa de la categoría.

Con el correr de las temporadas, la UEFA y la FIFA fueron confiándole compromisos de mayor peso. Uno de sus primeros grandes desafíos a nivel de selecciones mayores tuvo lugar en 2021, cuando fue designado para impartir justicia en varios encuentros de la fase de grupos de las duras Eliminatorias Europeas rumboal Mundial Qatar 2022.

Noches mágicas de Champions League y el presente de Espen Eskås

A nivel de clubes, la carrera de Espen Eskås dio el salto definitivo hace apenas unos años, cuando se estrenó en el torneo de clubes más importante del mundo.

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El debut en la Orejona: Su bautismo en la fase de grupos de la UEFA Champions League se produjo el 5 de octubre de 2022, en el vibrante choque donde el RB Leipzig recibió al Celtic FC .

Su bautismo en la fase de grupos de la UEFA Champions League se produjo el 5 de octubre de 2022, en el vibrante choque donde el recibió al . Partidos de alto voltaje: Aunque su historial en la máxima competición europea aún se está escribiendo, ya sabe lo que es lidiar con la presión de las rondas de eliminación directa. En 2024, fue el juez principal en el duelo de octavos de final entre el poderoso Manchester City y el FC Copenhague .

Aunque su historial en la máxima competición europea aún se está escribiendo, ya sabe lo que es lidiar con la presión de las rondas de eliminación directa. En 2024, fue el juez principal en el duelo de octavos de final entre el poderoso . Experiencia reciente: Un año más tarde, en la edición de 2025, repitió en la instancia de octavos, esta vez en un tenso enfrentamiento entre el Feyenoord y el Inter de Milán.

Hoy, a sus 38 años, Espen Eskås se encuentra en el punto de madurez ideal para un certamen como el Mundial 2026. El choque de 16vos entre Portugal y Croacia será, sin duda, uno de los retos más grandes de su carrera profesional. ¿Estará a la altura de las circunstancias? Argumentos y experiencia, al menos, no le faltan.

Fuente: Getty Images.

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