Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, revela que su equipo ya tiene una “desventaja” contra México

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, ya advierte sobre lo que será enfrentar a México.

El DT de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, advirtió a todos en el fútbol mundial de lo que su equipo puede sufrir contra México en los 8vos del Mundial 2026. El entrenador fue muy contundente sobre un aspecto que marcará una “desventaja”.

Tuchel reveló que su equipo está en desventaja contra México por la altura. El partido se jugará en el estadio Ciudad de México (a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar). Son condiciones en las que sus jugadores posiblemente nunca han jugado antes.

“No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… Y seguro habrá más obstáculos“, afirmó el DT muy seguro en rueda de prensa.

México viene invicto en este Mundial con 4 victorias consecutivas y aplastando a sus rivales, el último fue Ecuador, que aunque está familiarizado con la altura se vio muy disminuido físicamente. Este será el último partido del Mundial que se juegue en México.

Thomas Tuchel es DT de Inglaterra. (Foto: GettyImages)

Además en la previa del partido contra Ecuador se dieron otros obstáculos a los que se refiere Tuchel. Puesto que, aficionados mexicanos fueron a hacer escándalo afuera del hotel de Ecuador, y también hay rumores sobre presuntas amenazas.

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Los números de Thomas Tuchel en Inglaterra

Como DT de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel ha dirigido ya 18 partidos entre todas las competencias con 14 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Es su primer Mundial como entrenador y tendrá una prueba muy complicada contra México.

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