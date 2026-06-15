Brasil se alista para enfrentar a Haití en el Estadio Filadelfia. Con la necesidad de conseguir el triunfo, la situación física de Neymar Jr. complicaría las planificaciones del pentacampeón.

Brasil empató 2-2 en el debut del Mundial 2026 frente a Marruecos y no dejó muy buena sensación que digamos. El famoso ‘jogo’ bonito’ no se hizo presente en ningún momento y muchos esperan que el regreso de Neymar Jr. justamente sea clave para darle otro aire al equipo. Lamentablemente para los intereses del pentacampeón, la espera podría seguir siendo mucho más prolongada.

Resulta que durante las últimas horas se ha podido conocer que las planificaciones de Carlo Ancelotti de cara al partido frente a Haití por la fecha 2 del Grupo C no contemplaría el regreso de Neymar Jr. a los campos de juego. Con una lesión muscular de grado dos en el gemelo derecho desde el pasado mes de mayo, desde los medios brasileños indican que sigue en recuperación.

“Neymar prácticamente no jugará contra Haití. Según Fred Caldeira, el cuerpo técnico de la selección brasileña considera que Neymar ‘no necesita jugar’ contra Haití. Existe la posibilidad de que sea convocado e incluso juegue algunos minutos, dependiendo del desarrollo del partido, para que el número 10 recupere ritmo de juego”; fue la información expuesta por el medio ‘Cazé TV‘.

NEYMAR ESTÁ PRATICAMENTE FORA DO JOGO CONTRA O HAITI 🤯🇧🇷🔟



De acordo com o nosso @fredcaldeira, a comissão técnica da seleção brasileira acha que Neymar "não precisa ser forçado" no jogo contra o Haiti. 🇭🇹



Há uma possibilidade dele ser relacionado e talvez até ser utilizado… pic.twitter.com/ZU8QegL8bF — CazéTV (@CazeTVOficial) June 15, 2026

Es importante tener en cuenta y destacar que Neymar Jr. se sometió a una resonancia magnética el día de hoy para conocer cómo se encuentra físicamente. Sin todavía conocer los resultados exactos por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo más probable es que el comando técnico liderado por Carlo Ancelotti no arriesgue con la participación del ’10’ frente a Haití.

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¿Cuándo son los próximos partidos de Brasil por el Grupo C del Mundial 2026?

Tras el empate frente a Marruecos en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026, ahora Brasil se prepara para afrontar los últimos encuentros de la zona para conseguir la clasificación a una siguiente ronda a como de lugar. El viernes 19 de junio jugará frente a Haití en el Estadio Filadelfia y requiere la victoria para sumar 4 puntos en el Grupo C de la competición.

Días después, el miércoles 24 de junio, el pentacampeón del mundo enfrentará a Escocia en el Estadio Miami. Con la duda de la condición física de Neymar Jr. pensando en estos partidos, veremos qué decisiones toma Carlo Ancelotti junto a su comando técnico para potenciar a un Brasil que necesita mostrar una mucha mejor versión a la del debut, de lo contrario las críticas serán aún más intensas.

Fuente: Getty Images.

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