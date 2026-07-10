Dónde y en qué estadio se juega España vs. Bélgica por los 4tos de final del Mundial 2026

España y Bélgica miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Los Ángeles. Ahora podrás conocer mayores detalles del recinto también conocido como SoFi Stadium.

España y Bélgica ultiman detalles a pocos minutos de que empiece a rodar el balón en una de las llaves de los cuartos de final del Mundial 2026. Si bien los análisis futbolísticos están dados y los equipos evaluaron las condiciones del rival de turno, ahora nos enfocaremos en detallar las características del Estadio Los Ángeles o también conocido internacionalmente como SoFi Stadium.

Hoy, viernes 10 de julio de 2026, este estupendo recinto se despide del torneo albergando un espectacular choque entre España vs. Bélgica. Es un duelo de potencias europeas donde ‘La Roja‘ busca imponer su juego de posesión ante ‘Los Diablos Rojos‘ que están totalmente decididos a demostrar que su tan reconocida generación dorada aún tiene hambre de gloria a estas alturas.

Datos y características principales del Estadio Los Ángeles

Nombre comercial | SoFi Stadium (denominado Estadio Los Ángeles por la FIFA debido a sus políticas de patrocinio).

| SoFi Stadium (denominado Estadio Los Ángeles por la FIFA debido a sus políticas de patrocinio). Ubicación | Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles). Fue construido en los terrenos del antiguo hipódromo de Hollywood Park.

| Inglewood, California (área metropolitana de Los Ángeles). Fue construido en los terrenos del antiguo hipódromo de Hollywood Park. Capacidad | Aproximadamente 70.000 espectadores (ampliable para eventos masivos).

| Aproximadamente 70.000 espectadores (ampliable para eventos masivos). Inauguración | Septiembre de 2020.

| Septiembre de 2020. Costo de construcción | Alrededor de $5.5 mil millones de dólares. Es, con gran diferencia, el estadio más caro jamás construido en la historia del deporte mundial.

| Alrededor de $5.5 mil millones de dólares. Es, con gran diferencia, el estadio más caro jamás construido en la historia del deporte mundial. Equipos locales | Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (ambos de la NFL).

| Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers (ambos de la NFL). Superficie | Césped natural temporal. El estadio utiliza normalmente césped sintético (Matrix Turf), pero la FIFA exige césped natural de primera calidad para el Mundial 2026.

Fuente: Getty Images.

Diseño y tecnología de vanguardia del Estadio Los Ángeles

El “Oculus” (The Infinity Screen) | Su característica más alucinante es una pantalla de video LED anular (en forma de anillo) de doble cara que cuelga del techo. Pesa 1.000 toneladas y es la pantalla más grande jamás creada para un recinto deportivo, visible desde cualquier asiento.

| Su característica más alucinante es una pantalla de video LED anular (en forma de anillo) de doble cara que cuelga del techo. Pesa 1.000 toneladas y es la pantalla más grande jamás creada para un recinto deportivo, visible desde cualquier asiento. Techo ETFE | Aunque técnicamente es un estadio cerrado, su techo está hecho de paneles translúcidos de ETFE (etileno tetrafluoroetileno) que permiten el paso de la luz natural. El techo no está pegado a las paredes, dejando los laterales abiertos para que fluya la brisa del océano Pacífico.

| Aunque técnicamente es un estadio cerrado, su techo está hecho de paneles translúcidos de ETFE (etileno tetrafluoroetileno) que permiten el paso de la luz natural. El techo no está pegado a las paredes, dejando los laterales abiertos para que fluya la brisa del océano Pacífico. Hundido en la tierra | Debido a su proximidad al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y las restricciones de altura para los aviones, el campo de juego está construido a unos 30 metros por debajo del nivel del suelo.

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Historia y relevancia del Estadio Los Ángeles

Financiado íntegramente por el multimillonario Stan Kroenke (dueño de los Rams), el Estadio Los Ángeles se concibió para ser el epicentro del entretenimiento mundial. A pesar de su corta vida, ya tiene un currículum envidiable por la importancia de eventos masivos realizados en estos años.

Super Bowl LVI (2022) | Albergó la gran final de la NFL, donde además los locales (Los Angeles Rams) se coronaron campeones.

| Albergó la gran final de la NFL, donde además los locales (Los Angeles Rams) se coronaron campeones. Campeonato Nacional de College Football (2023) | Sede de la gran final universitaria.

| Sede de la gran final universitaria. Conciertos históricos | Ha albergado residencias masivas de artistas como Taylor Swift y Beyoncé.

El papel del Estadio Los Ángeles en el Mundial 2026

La FIFA y el comité organizador tenían claro que una maravilla tecnológica de este calibre debía ser protagonista. Hubo cierta controversia inicial porque el ancho original de la cancha era demasiado estrecho para las medidas oficiales que requiere el reglamento oficial, pero se realizaron costosas modificaciones para ensanchar el terreno de juego del Estadio Los Ángeles.

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Debut de la anfitriona | El estadio tuvo el honor de albergar el primer partido de la Selección de Estados Unidos en este Mundial 2026 el pasado 12 de junio.

| El estadio tuvo el honor de albergar el primer partido de la Selección de Estados Unidos en este Mundial 2026 el pasado 12 de junio. Partidos asignados | Albergó un total de 8 encuentros.

| Albergó un total de 8 encuentros. Fase de grupos | 5 partidos, siendo el hogar principal del USMNT durante esta fase.

| 5 partidos, siendo el hogar principal del USMNT durante esta fase. Fase eliminatoria | 2 partidos de dieciseisavos de final.

| 2 partidos de dieciseisavos de final. El cierre europeo de hoy | El partidazo entre España y Bélgica por los cuartos de final marca el octavo y último encuentro en este estadio, despidiéndose de Mundial 2026 a lo grande.

DATOS CLAVES