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Mundial 2026

Mikel Merino aprovechó el blooper de Senne Lammens para darle el gol de la clasificación a España ante Bélgica

El mediocampista español estampó el 2-1 para que los españoles derroten a Bélgica y clasifiquen a la semifinal del Mundial.

Mikel Merino celebra el tanto de la victoria española.
© Getty ImagesMikel Merino celebra el tanto de la victoria española.

España y Bélgica estaban empatando por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el resultado los llevaba a la prórroga. Pero mientras los minutos pasaban, lo que nadie se imaginaba era que llegaría un blooper de Senne Lammens, el arquero que reemplazó a Thibaut Courtois.

Tras la salida del arquero de Real Madrid, quien tuvo una complicación física, su lugar fue ocupado por el guardián de los tres postes de Manchester United. Y cuando todo parecía controlado, cometió un error que le permitió marcar a Mikel Merino.

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Los comandados por Luis De la Fuente fueron detrás de la victoria y luego de un remate de media distancia de Pau Cubarsí, el golero nacido en Zottegem no pudo contener el balón, dio un rebote largo y allí apareció el oriundo de Pamplona que defiende la camiseta de Arsenal.

Al igual que ocurrió frente a Portugal, el mediocampista de 30 años volvió a anotar sobre el final del juego y con dicho tanto metió a los españoles en una nueva instancia mundialista, donde ahora deberán enfrentarse a Francia, en lo que será una final anticipada, pero que uno de los dos llegará a la gran definición en New Jersey.

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DATOS CLAVES

  • Mikel Merino anotó el gol de la victoria para España aprovechando un rebote.
  • Senne Lammens reemplazó a Thibaut Courtois en el arco de la selección belga.
  • España jugará contra Francia en las semifinales del Mundial de Norteamérica.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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