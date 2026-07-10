Mikel Merino aprovechó el blooper de Senne Lammens para darle el gol de la clasificación a España ante Bélgica

El mediocampista español estampó el 2-1 para que los españoles derroten a Bélgica y clasifiquen a la semifinal del Mundial.

España y Bélgica estaban empatando por los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el resultado los llevaba a la prórroga. Pero mientras los minutos pasaban, lo que nadie se imaginaba era que llegaría un blooper de Senne Lammens, el arquero que reemplazó a Thibaut Courtois.

Tras la salida del arquero de Real Madrid, quien tuvo una complicación física, su lugar fue ocupado por el guardián de los tres postes de Manchester United. Y cuando todo parecía controlado, cometió un error que le permitió marcar a Mikel Merino.

Los comandados por Luis De la Fuente fueron detrás de la victoria y luego de un remate de media distancia de Pau Cubarsí, el golero nacido en Zottegem no pudo contener el balón, dio un rebote largo y allí apareció el oriundo de Pamplona que defiende la camiseta de Arsenal.

Al igual que ocurrió frente a Portugal, el mediocampista de 30 años volvió a anotar sobre el final del juego y con dicho tanto metió a los españoles en una nueva instancia mundialista, donde ahora deberán enfrentarse a Francia, en lo que será una final anticipada, pero que uno de los dos llegará a la gran definición en New Jersey.

¡¡OTRA VICTORIA AGÓNICA DE ESPAÑA!!



Desafortunado rebote del arquero Senne Lammens -Courtois salió lesionado- para que Mikel Merino la mande a guardar y ponga el 2-1 sobre el final del partido. pic.twitter.com/QNgRWjjh0u — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

El cuadro final del Mundial 2026

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