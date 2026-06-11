Quién juega hoy, jueves 11 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver en Colombia

El calendario de enfrentamientos de este 11 de junio marca un hito para el Mundial 2026, ya que la competencia principal vuelve al ruedo con su primera fecha.
La mirada de los aficionados se posa en la escuadra azteca, que inaugura el evento en su histórico recinto principal. Asimismo, la Copa del Mundo ofrecerá durante el cierre de la jornada un choque vibrante entre representantes de Asia y Europa.
Partidos del jueves 11 de junio: horario y TV de Colombia
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)
México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)
Estadio Azteca, Ciudad de México
- Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
El Azteca, listo para el debut de la Tricolor. Será el tercer Mundial que se dispute en ese país: 1970, 1986 y 2026. (Foto: Getty)
Corea del Sur vs. República Checa
Estadio Akron, Guadalajara, México
- Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock
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