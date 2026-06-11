Quién juega hoy, jueves 11 de junio en el Mundial 2026: partidos, horarios y dónde ver en Colombia

¡Comienza un nuevo Mundial! El balón arrancará a rodar en el mítico estadio Azteca de México. Será una jornada con dos encuentros.

El calendario de enfrentamientos de este 11 de junio marca un hito para el Mundial 2026, ya que la competencia principal vuelve al ruedo con su primera fecha.

La mirada de los aficionados se posa en la escuadra azteca, que inaugura el evento en su histórico recinto principal. Asimismo, la Copa del Mundo ofrecerá durante el cierre de la jornada un choque vibrante entre representantes de Asia y Europa.

Partidos del jueves 11 de junio: horario y TV de Colombia

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos (Grupo A)

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Estadio Azteca, Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

14:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

21:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 15:00 (ET) / 12:00 (PT) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

El Azteca, listo para el debut de la Tricolor. Será el tercer Mundial que se dispute en ese país: 1970, 1986 y 2026. (Foto: Getty)

Corea del Sur vs. República Checa

Estadio Akron, Guadalajara, México

Argentina: 23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

23:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

20:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

21:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

04:00 (viernes 12 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 22:00 (ET) / 19:00 (PT) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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