Quién es Julio Enciso: perfil, edad, dónde juega y familia del delantero de Paraguay

Julio Enciso se recuperó en tiempo récord, será titular en el Estados Unidos vs. Paraguay y pinta para ser una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Conoce más sobre este crack.

A los 22 años, Julio Enciso llega al Mundial 2026 como la gran carta de talento de Paraguay, aunque una lesión sufrida ante Nicaragua puso en pausa su arranque en el torneo.Ya es una de las piezas más importantes de la Selección de Paraguay en este ciclo. Con apenas 22 años, el caaguaceño combina desborde, cambio de ritmo y una capacidad poco común para resolver jugadas en los metros finales, un rasgo que lo volvió indispensable en la idea de Gustavo Alfaro.

Su presente también lo respalda. Después de un paso irregular por Inglaterra, el atacante encontró en el Strasbourg de Francia el escenario ideal para relanzar su carrera y llegar a esta cita con ritmo, continuidad y confianza. Incluso en medio de la preocupación física de los últimos días, su nombre sigue siendo central en la estructura de la Albirroja.

Fuente: Getty Images.

Biografía y orígenes de Julio Enciso: ¿de dónde es, quiénes son sus padres y cuántos años tiene Julio Enciso?

Lugar de nacimiento | Caaguazú, Paraguay.

| Caaguazú, Paraguay. Año de nacimiento | 2004.

| 2004. Edad actual | 22 años, en junio de 2026.

| 22 años, en junio de 2026. Madre | trabajaba como empleada doméstica.

| trabajaba como empleada doméstica. Padre | trabajaba como vendedor ambulante.

| trabajaba como vendedor ambulante. Formación juvenil | ingresó al centro de formación de Libertad a los 15 años.

| ingresó al centro de formación de Libertad a los 15 años. Salto a Europa | se dio a los 18 años.

Julio Enciso creció en un contexto humilde y su historia familiar explica buena parte de su recorrido. Cuando tenía 12 años, Libertad les dio trabajo a sus padres para facilitar la mudanza de toda la familia a Asunción, una decisión clave para que pudiera sostener su formación futbolística. A partir de ahí, su carrera empezó a tomar velocidad: primero en el proceso formativo del club paraguayo y luego con el salto al fútbol europeo, ya con rodaje en Primera.

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Ese origen ayuda a entender su carácter competitivo. Libertad fue el punto de apoyo que ordenó su crecimiento y también el club desde el que empezó a construir una carrera que hoy lo tiene como una de las caras más importantes del fútbol paraguayo.

Fuente: Libertad.

Estadísticas y presente de Julio Enciso en Strasbourg

Ligue 1 2025 | 27 partidos: 22 como titular, 1883 minutos, 3 goles y 6 asistencias.

| 27 partidos: 22 como titular, 1883 minutos, 3 goles y 6 asistencias. UEFA Europa Conference League 2025 | 6 partidos, 508 minutos, 1 gol y 2 asistencias.

| 6 partidos, 508 minutos, 1 gol y 2 asistencias. Balance global 2025-26 | distintas referencias de temporada lo ubican con 12 goles en 42 partidos entre todas las competiciones.

| distintas referencias de temporada lo ubican con 12 goles en 42 partidos entre todas las competiciones. Cierre de temporada previo a la Selección | gol ante Angers, asistencia frente a Bresty, tres asistencias contra el Mónaco en mayo de 2026.

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El presente de Julio Enciso en el Strasbourg explica su consolidación. En Francia encontró continuidad y una secuencia de partidos en la que volvió a verse su versión más punzante: rápido, directo y desequilibrante en el último tercio.

Su tramo final de temporada fue especialmente fuerte.

Entre el 10 y el 17 de mayo de 2026 encadenó un gol y cuatro asistencias en tres partidos de la Ligue 1, con una actuación sobresaliente ante el Mónaco en un 5-4 que lo tuvo como gran generador ofensivo. Ese impulso lo puso otra vez en el centro de la escena justo antes de sumarse a la Selección Paraguaya.

El camino de Julio Enciso en la Selección de Paraguay

El último partido de Julio Enciso con la Albirroja fue el 4-0 ante Nicaragua del 6 de junio de 2026, un amistoso que sirvió como antesala del Mundial 2026 y que también quedó marcado por su problema físico.

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Debut con la selección mayor: a los 17 años.

a los 17 años. Partidos con Paraguay: 32.

32. Goles con la Albirroja: 4.

4. Desglose de presencias: 14 partidos de Eliminatorias, 13 amistosos y 4 de Copa América.

14 partidos de Eliminatorias, 13 amistosos y 4 de Copa América. Presencias en el camino mundialista: 10 partidos en las Eliminatorias de CONMEBOL.

10 partidos en las Eliminatorias de CONMEBOL. Copa América 2024: 3 partidos y 1 gol.

Julio Enciso no es una aparición repentina en Paraguay. Su recorrido internacional ya tiene volumen y también peso competitivo. Ya sumaba actividad oficial en Eliminatorias desde 2020 y en el proceso rumbo al Mundial volvió a tener incidencia con una participación sostenida y aporte ofensivo. Más allá de su edad, ya atravesó distintos contextos con la Selección Paraguaya, desde amistosos hasta torneos oficiales. Eso lo convirtió en una pieza cada vez menos experimental y mucho más estructural dentro del armado paraguayo.

Fuente: Getty Images.

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¿Qué rol tendrá Julio Enciso en el esquema de Gustavo Alfaro?

Julio Enciso aparece como la pieza de talento diferencial de Paraguay. En un equipo que se reconoce por su intensidad, su rigor físico y su competitividad, el futbolista del Strasbourg es el nombre que puede romper el molde con una gambeta, una aceleración o una jugada individual capaz de cambiar un partido por sí solo si es que así se lo propone.

Por eso se lo presenta como la estrella del equipo y una de las principales cartas ofensivas de la Albirroja en este Mundial 2026. No se trata solo de su jerarquía técnica: también de su capacidad para recibir entre líneas, atacar de frente y darle al equipo un desequilibrio que no sobra en el plantel. La preocupación, claro, pasa por su físico. Tras la lesión sufrida ante Nicaragua, las primeras proyecciones lo ubicaban recién para el segundo o tercer partido de la fase de grupos, frente a Australia. Ese dato expone cuánto depende Paraguay de su presencia.

⚠️🇵🇾 JULIO ENCISO PIDIÓ EL CAMBIO Y SALIÓ LLORANDO EN EL AMISTOSO DE PARAGUAY. pic.twitter.com/kGplqIBxvY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

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Cotización, contrato y trayectoria reciente de Julio Enciso

Julio Enciso surgió en Libertad, el club en el que se formó y desde el que dio el salto internacional. En julio de 2022 fue transferido al Brighton, donde dejó destellos importantes y un gol muy recordado ante el Manchester City que recorrió el mundo por su calidad.

Sin embargo, su etapa en Inglaterra no terminó de despegar como se esperaba. Las lesiones y los cambios de entrenador fueron quitándole continuidad e impacto, hasta que su carrera encontró una nueva salida con su paso por el Ipswich y, más tarde, con su llegada al Strasbourg.

Con unos 25 millones de euros en su cotización actual, el punto central de su presente pasa por lo deportivo. El Strasbourg aparece como el nuevo comienzo que necesitaba: allí reconstruyó su protagonismo, volvió a ser determinante en ataque y llegó a este momento con Paraguay en un contexto mucho más favorable que el de sus últimos meses en la Premier League.

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Fuente: Transfermarkt.

Vida personal: familia y el costado más íntimo de Julio Enciso

Antes de encontrar ese nuevo impulso deportivo en Francia, Julio Enciso también atravesó un cambio importante en su vida personal: se casó. Sin exponerse demasiado, el paraguayo mantiene a su entorno familiar como un sostén central en su carrera.

Eso volvió a quedar claro después de la lesión ante Nicaragua. En su mensaje público, remarcó que lo vivido fue algo muy especial para él y para su familia, una manera de mostrar cuánto pesa ese círculo cercano en cada paso importante de su recorrido.

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La figura más sensible en esa historia es la de su abuelo. En la dedicatoria que compartió tras ese golpe, Julio Enciso expresó que siente que lo acompaña desde el cielo y que su sueño de llegar a un Mundial para dedicarle ese momento sigue más vivo que nunca. Ahí también se entiende una parte importante de lo que lo impulsa.

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