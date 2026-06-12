¿Por qué no juega Julio Enciso en Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Hoy es el turno de que Estados Unidos y Paraguay se enfrenten en el marco de la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo de la inauguración del país como una de las sedes del campeonato y en esta oportunidad nos referiremos a la situación de Julio Enciso, uno de los baluartes más importantes del equipo liderado técnicamente por Gustavo Alfaro.
Fuente: Getty Images.
Haciendo un poco de memoria, Julio Enciso sufrió una complicada lesión en el amistoso internacional entre Paraguay vs. Nicaragua del pasado 5 de junio. Los informes médicos revelaban una contusión muscular en el muslo derecho y descartaron un desgarro que hubiese tomado más tiempo de recuperación. Lo concreto a esta altura del día es que el atacante pudo recuperarse.
Prácticamente en tiempo récord, de acuerdo a recientes informaciones, Julio Enciso trabajó a la par del grupo y mostró condiciones de ser parte del debut de Paraguay frente a Estados Unidos en el Mundial 2026. Eso sí, es poco probable que pueda jugar de titular ya que se tiene estipulado que compita entre 45 a 60 minutos, así que la decisión ahora está en manos de Gustavo Alfaro.
"JULIO ESTÁ MUY BIEN, HA CUMPLIDO TODOS LOS PASOS QUE TENÍA QUE CUMPLIR"— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, sobre el presente de Enciso tras su TRAUMATISMO
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¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
- 19:00 | México y Centroamérica
- 20:00 | Colombia, Perú y Ecuador
- 21:00 | Chile, Bolivia, Estados Unidos (ET) y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (13/06)
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¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?
- México | Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN Youtube, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App
- Venezuela | Dsports, Televen, Televen Stream y Disney + Premium
- Ecuador | Dsports, Teleamazonas, Paramount +, Disney + Premium y DGO
- Colombia | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, RCN TV, Canal RCN App, Caracol TV, ditu, Paramount + y Disney + Premium
- Chile | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, Paramount +, Disney + Premium, CHV, CHV Web y CHV 4K
- Perú | DGO, Dsports, America TvGO, Paramount + y Disney + Premium
- Argentina | DGO, Dsports, Paramount +, Amazon Prime Video, Telefe, Mitelefe.com y Disney + Premium
- Uruguay | DGO, Dsports, Paramount +, Canal 5, Antel TV y Disney + Premium
- Bolivia | Tigo Sports, Tigo Sports App, Unitel, Red Uno, Entel TV Smart y Entel Go
- Centroamérica | Tigo Sports, Tigo Sports App/ Costa Rica: Fox +, Teletica 7, FOX y TDMAX
- Estados Unidos | FOX, Fox One, Telemundo, Peacock, Tubi, FOX 4K, Fox Sports 4K y Fubo Sports
- España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial
Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026
Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Christian Pulisic, Malik Tilman y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Paraguay | Raúl Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Mauricio Magalhães. DT: Gustavo Alfaro.
DATOS CLAVES
- Julio Enciso superó su contusión muscular y podrá jugar un máximo de 60 minutos.
- Estados Unidos y Paraguay debutarán por el Grupo D en el Estadio Los Ángeles.
- 19:00 horas es el horario oficial del encuentro para Colombia, Perú y Ecuador.