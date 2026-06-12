¿Por qué no juega Julio Enciso en Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Julio Enciso es el gran protagonista de la jornada de cara al duelo entre Estados Unidos vs. Paraguay. Su situación física está en evidencia y veamos los detalles del caso.

Hoy es el turno de que Estados Unidos y Paraguay se enfrenten en el marco de la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo de la inauguración del país como una de las sedes del campeonato y en esta oportunidad nos referiremos a la situación de Julio Enciso, uno de los baluartes más importantes del equipo liderado técnicamente por Gustavo Alfaro.

Fuente: Getty Images.

Haciendo un poco de memoria, Julio Enciso sufrió una complicada lesión en el amistoso internacional entre Paraguay vs. Nicaragua del pasado 5 de junio. Los informes médicos revelaban una contusión muscular en el muslo derecho y descartaron un desgarro que hubiese tomado más tiempo de recuperación. Lo concreto a esta altura del día es que el atacante pudo recuperarse.

Prácticamente en tiempo récord, de acuerdo a recientes informaciones, Julio Enciso trabajó a la par del grupo y mostró condiciones de ser parte del debut de Paraguay frente a Estados Unidos en el Mundial 2026. Eso sí, es poco probable que pueda jugar de titular ya que se tiene estipulado que compita entre 45 a 60 minutos, así que la decisión ahora está en manos de Gustavo Alfaro.

"JULIO ESTÁ MUY BIEN, HA CUMPLIDO TODOS LOS PASOS QUE TENÍA QUE CUMPLIR"



Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, sobre el presente de Enciso tras su TRAUMATISMO



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¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

19:00 | México y Centroamérica

20:00 | Colombia, Perú y Ecuador

21:00 | Chile, Bolivia, Estados Unidos (ET) y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (13/06)

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¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

México | Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN Youtube, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App

Venezuela | Dsports, Televen, Televen Stream y Disney + Premium

Ecuador | Dsports, Teleamazonas, Paramount +, Disney + Premium y DGO

Colombia | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, RCN TV, Canal RCN App, Caracol TV, ditu, Paramount + y Disney + Premium

Chile | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, Paramount +, Disney + Premium, CHV, CHV Web y CHV 4K

Perú | DGO, Dsports, America TvGO, Paramount + y Disney + Premium

Argentina | DGO, Dsports, Paramount +, Amazon Prime Video, Telefe, Mitelefe.com y Disney + Premium

Uruguay | DGO, Dsports, Paramount +, Canal 5, Antel TV y Disney + Premium

Bolivia | Tigo Sports, Tigo Sports App, Unitel, Red Uno, Entel TV Smart y Entel Go

Centroamérica | Tigo Sports, Tigo Sports App/ Costa Rica: Fox +, Teletica 7, FOX y TDMAX

Estados Unidos | FOX, Fox One, Telemundo, Peacock, Tubi, FOX 4K, Fox Sports 4K y Fubo Sports

España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Christian Pulisic, Malik Tilman y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay | Raúl Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Mauricio Magalhães. DT: Gustavo Alfaro.

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