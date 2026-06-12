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Mundial 2026

¿Por qué no juega Julio Enciso en Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

Julio Enciso es el gran protagonista de la jornada de cara al duelo entre Estados Unidos vs. Paraguay. Su situación física está en evidencia y veamos los detalles del caso.

Julio Enciso, atacante de Paraguay.
© Getty Images.Julio Enciso, atacante de Paraguay.

Hoy es el turno de que Estados Unidos y Paraguay se enfrenten en el marco de la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. El Estadio Los Ángeles será testigo de la inauguración del país como una de las sedes del campeonato y en esta oportunidad nos referiremos a la situación de Julio Enciso, uno de los baluartes más importantes del equipo liderado técnicamente por Gustavo Alfaro.

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

Haciendo un poco de memoria, Julio Enciso sufrió una complicada lesión en el amistoso internacional entre Paraguay vs. Nicaragua del pasado 5 de junio. Los informes médicos revelaban una contusión muscular en el muslo derecho y descartaron un desgarro que hubiese tomado más tiempo de recuperación. Lo concreto a esta altura del día es que el atacante pudo recuperarse.

Prácticamente en tiempo récord, de acuerdo a recientes informaciones, Julio Enciso trabajó a la par del grupo y mostró condiciones de ser parte del debut de Paraguay frente a Estados Unidos en el Mundial 2026. Eso sí, es poco probable que pueda jugar de titular ya que se tiene estipulado que compita entre 45 a 60 minutos, así que la decisión ahora está en manos de Gustavo Alfaro.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

  • 19:00 | México y Centroamérica
  • 20:00 | Colombia, Perú y Ecuador
  • 21:00 | Chile, Bolivia, Estados Unidos (ET) y Venezuela
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (13/06)
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¿Dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026?

  • México | Canal 5, Las Estrellas, Azteca 7, TUDN, Pase Mundial 2026 (ViX Premium), TUDN Youtube, Azteca Deportes Network y Azteca Deportes App
  • Venezuela | Dsports, Televen, Televen Stream y Disney + Premium
  • Ecuador | Dsports, Teleamazonas, Paramount +, Disney + Premium y DGO
  • Colombia | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, RCN TV, Canal RCN App, Caracol TV, ditu, Paramount + y Disney + Premium
  • Chile | DGO, Amazon Prime Video, Dsports, Paramount +, Disney + Premium, CHV, CHV Web y CHV 4K
  • Perú | DGO, Dsports, America TvGO, Paramount + y Disney + Premium
  • Argentina | DGO, Dsports, Paramount +, Amazon Prime Video, Telefe, Mitelefe.com y Disney + Premium
  • Uruguay | DGO, Dsports, Paramount +, Canal 5, Antel TV y Disney + Premium
  • Bolivia | Tigo Sports, Tigo Sports App, Unitel, Red Uno, Entel TV Smart y Entel Go
  • Centroamérica | Tigo Sports, Tigo Sports App/ Costa Rica: Fox +, Teletica 7, FOX y TDMAX
  • Estados Unidos | FOX, Fox One, Telemundo, Peacock, Tubi, FOX 4K, Fox Sports 4K y Fubo Sports
  • España | DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

Estados Unidos | Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Christian Pulisic, Malik Tilman y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay | Raúl Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Mauricio Magalhães. DT: Gustavo Alfaro.

DATOS CLAVES

  • Julio Enciso superó su contusión muscular y podrá jugar un máximo de 60 minutos.
  • Estados Unidos y Paraguay debutarán por el Grupo D en el Estadio Los Ángeles.
  • 19:00 horas es el horario oficial del encuentro para Colombia, Perú y Ecuador.
Renato Pérez
Renato Pérez
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