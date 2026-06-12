Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa en la previa del duelo entre Brasil vs. Marruecos. Habló de la condición física de Neymar Jr. y para cuándo estaría apto.

Una de las selecciones más esperadas para ver por parte de todos los hinchas, sin duda alguna es Brasil. El equipo liderado técnicamente por Carlo Ancelotti siempre representa ser uno de los grandes candidatos para campeonar y este Mundial 2026 es una enorme oportunidad. A nada del debut oficial frente a Marruecos, por fin se pudo conocer cuál es la situación física de Neymar Jr.

Fuente: Getty Images.

Neymar Jr. llegó a la concentración de Brasil con una dolencia que luego sería confirmada por el área médica con una lesión muscular de grado II en el gemelo. Dicha situación no le ha permitido entrenador con normalidad junto al grupo de convocados y por ello es que habían diversas dudas sobre su presencia en el debut mundialista ante Marruecos. Hoy ha quedado confirmado que no jugará.

“Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que Neymar pueda reincorporarse al equipo la semana que viene. Su calidad técnica es indiscutible, pero también lo son su experiencia y el ejemplo que da al resto del equipo”; declaró Carlo Ancelotti el día de hoy en conferencia de prensa en el día previo al esperado debut de Brasil en el Mundial 2026.

En cuanto a la estadía y permanencia de Neymar Jr. en el equipo, pese a estar lesionado y a la incertidumbre que genera esta situación, el estratega italiano manifestó la siguiente postura. “Cuando llamamos a Neymar no fue solo por sus cualidades técnicas, sino también por su experiencia y el ejemplo que es capaz de darle a los jugadores más jóvenes de nuestro grupo“.

"CUANDO LLAMAMOS A NEYMAR NO FUE SÓLO POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS, SI NO POR SU EXPERIENCIA" ✨🇧🇷



⏩ Carlo Ancelotti sobre la importancia del crack de Brasil en la delegación.



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¿Cuál es la verdadera condición física de Neymar Jr. para este Mundial 2026?

Si bien Carlo Ancelotti desmintió el día de hoy que existe la posibilidad de que Neymar Jr. pueda perderse la primera ronda del Mundial 2026, tal y como algunos rumores lo venían señalando, está claro que deberá seguir trabajando para ponerse a punto en el aspecto físico pensando en la fecha 2 del Grupo C en donde Brasil tendrá que enfrentar a Haití el viernes 19 de junio.

En base a ello es que se conoció un comunicado por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol explicando la situación física del atacante. “Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento. Seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planificado por la comisión médica de la selección brasileña“.

Fuente: Getty Images.

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