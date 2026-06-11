México, Brasil y tres más: las 5 selecciones con más partidos inaugurales en la historia de los Mundiales

La Tri arranca un nuevo sueño y apertura de Mundial. Junto a Brasil y otras tres potencias, lo hizo más que nadie en el torneo.

Bienvenidos a una nueva edición de la Copa del Mundo. México y Sudáfrica se miden en un Azteca listo para comenzar el torneo de la FIFA. El equipo del Vasco Aguirre, uno de los cinco que más veces abrió el certamen con más prestigio de la historia de este juego. Brasil es segundo en un ranking lleno de potencias.

Será la octava vez que México abra la Copa del Mundo. Durante las ediciones de Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010 tuvo ese honor por todo lo alto. Eso sí, cabe remarcar que será la segunda bajo el formato donde un local comienza el certamen. No olvidemos que antes la FIFA llegó a tener hasta cinco choques inaugurales en simultáneo.

El segundo de esta lista es Brasil con cinco. La más veces campeona del certamen fue la inauguradora de las ediciones de 1950, 2014, 1954, 1974 y 1998. Cabe remarcar que varias de estas fueron bajo el formato donde el actual vencedor del Mundial tenía el privilegio de iniciar la siguiente edición de la Copa del Mundo. Alemania 2006 marcó el final de dicha tendencia.

Y por ello Die Mannschaft es quien sigue en el ranking. Iguala a Brasil con cinco, pero con la diferencia de que lo hizo bajo el nombre de Alemania Federal como de Alemania, gracias a los cambios políticos del país en el siglo XX. Suiza 1954, Inglaterra 1966, Alemania 1978, Estados Unidos 1994 y finalmente el verano del 2006, momentos donde el equipo de Julián Nagelsmann se llevó los ojos de todos en el comienzo de la contienda.

Alemania y Brasil, los que siguen a México en partido inaugurales: GETTY

Completa todo un empate a tres entre Argentina y Francia. Les Bleus lo hizo en las ediciones de 1930 contra México, en Suecia 1958 y finalmente en Corea-Japón 2002, en la última ocasión donde un vigente campeón abría la siguiente edición. La Albiceleste lo hizo en Chile 1962, España 1982 y finalmente Italia 1990. Estas son las cinco selecciones con más partidos inaugurales en la historia de los Mundiales. El Tri y Sudáfrica abren el telón en horas.

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El partido inaugural más repetido de los Mundiales

A diferencia de lo podría pensarse, la realidad es que el encuentro entre México y Sudáfrica no es el que más veces se ha jugado en la apertura del certamen. La historia se escribe desde 1930 e indica que si bien la Tri es uno de los miembros de dicho hito, su rival no es otro que el más veces ganador de la historia de este trofeo.

Brasil y México sigue siendo hasta la fecha el partido inaugural más repetido de los Mundiales. Sudamericanos y la Tri se vieron las caras en las ediciones de Brasil 1950, Suiza 1954 y Chile 1962. En las tres ocasiones la Verdeamarelha venció, nunca recibió goles y, salvo que se dé un Brasil vs. Croacia o un Italia ante Bulgaria, seguirá siendo el choque que mire a todos desde arriba.

Datos claves

La selección de México jugará el partido inaugural de una Copa del Mundo por octava vez.

jugará el partido inaugural de una Copa del Mundo por octava vez. Las selecciones de Brasil y Alemania igualan en el ranking con cinco partidos inaugurales disputados.

y igualan en el ranking con cinco partidos inaugurales disputados. El enfrentamiento entre Brasil y México es el partido inaugural más repetido de la historia.