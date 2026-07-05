Revelan los insultos de Mbappé a los jugadores de Paraguay en los 8vos del Mundial

Kylian Mbappé se hizo viral mundialmente por algunos cruces que tuvo en el partido entre Francia y Paraguay por los 8vos del Mundial.

El partido entre Francia y Paraguay por los 8vos de final del Mundial dejó algunas imágenes que mostraban duelos apartes entre la selección dcoe Gustavo Alfaro y Kylian Mbappé. Horas después de la eliminación, dieron a conocer los comentarios del astro francés a los sudamericanos.

En el post partido, el lateral paraguayo Juan José Cáceres contó que Mbappé le preguntó irónicamente “si le quería dar un beso”, esto ante la constante marca y las jugadas particulares entre ambos.

Cáceres no fue el único que se llevó palabras del francés del Real Madrid, a Junior Alonso le dijo en perfecto español un “la c… de tu mad…” en repetidas ocasiones.

Esto se dio en el marco de empujones entre ambos planteles luego de una patada de Barcola a Cáceres. Tanto franceses como paraguayos reclamaron y defendieron a sus compañeros.

Tras el pitazo final, Mbappé también se hizo viral por no saludar a Orlando Gill, arquero paraguayo, luego de que este se acercara al futbolista a darle la mano luego del partido.

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🇵🇾😅 "MBAPPÉ ME DIJO SI LE QUERÍA DAR UN BESO"



Juan José Cáceres contó qué pasó en sus cruces con Kylian Mbappé durante el partido entre Paraguay y Francia.



🎙️ @AriSchvartzbard pic.twitter.com/CN5qs1mMjy — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2026

Mbappé ignoró al arquero de Paraguay.

https://x.com/TyCSports/status/2073771725473390687

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¿Contra quién juega Francia los 4tos de final del Mundial 2026?

Francia enfrentará a Marruecos en la siguiente ronda del Mundial, el partido está programado para el 9 de julio a las 15h00 (hora de Ecu, Co, Pe)