Richard Ríos envió un mensaje a quienes esperan que Ghana sea un rival fácil para Colombia

Colombia ya se entrena pensando en el encuentro ante Ghana. Kansas será el lugar este día viernes del primer partido de eliminación directa para los dirigidos de Néstor Lorenzo en 8 años en cuanto a la Copa del Mundo se refiere. Richard Ríos hace un llamamiento a la humildad y manda un mensaje a quienes consideran que se trata de un partido de trámite pensando en las siguientes fases del certamen.

“Se nos viene un rival de un físico”, dejaba caer el centrocampista de Néstor Lorenzo y Benfica. No duda que los africanos serán un hueso duro de roer y que tanto su empate ante Inglaterra en la fase de grupos como la derrota en el último minuto contra Croacia son el mejor de los ejemplos para comprender el difícil oponente que le aparece a Colombia en el horizonte. Que Carlos Queiroz sea su entrenador y esté al frente también será un condicionante.

Pese a rebajar las expectativas, Richard Ríos confía. No duda de Colombia, debemos mantener la línea competitiva de los últimos encuentros para intentar meterse en octavos de final: “Somos un equipo que poco a poco ha ido consiguiendo las cosas, nadie nos ha regalado nada y sabemos que este es el camino; seguir trabajando fuertemente, porque vienen cosas muy importantes para la selección y para nosotros”.

“Tenemos que seguir trabajando poco a poco, porque con mucha humildad siento que llegaremos a un lugar muy lejos. Todos estos partidos son muy difíciles. Ghana tal vez es diferente al partido de Portugal…Siento que si todos los partidos salimos a encararlos, y a mostrar todo aquello que tenemos, es mucho más difícil para el rival. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, proponiendo nuestro juego y saliendo a buscar la victoria”, más reflexiones del centrocampista en una jornada donde los medios de comunicación tuvieron contacto con los jugadores.

Ríos espera un duro desafío ante Ghana: GETTY

Veremos si Néstor Lorenzo termina apostando por Richard Ríos o Puerta en el encuentro. El volante de Racing de Santander en España se ha consolidado como una de las grandes sorpresas de Colombia en lo que vamos de Copa del Mundo. Un portento físico que desde la intensidad ha sido vital en partidos como ante Portugal o Congo. Su gran rival por un lugar en el 11 del argentino no duda que más que nunca viene un oponente que obligará al desgaste.

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Colombia llega hoy a Kansas

Hasta el momento todos los entrenamientos del equipo cafetero se dieron en Miami. Se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles ya desembarquen en Kansas. Todo esto en medio de una ola de calor que azota la ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica y que hará que el encuentro frente a los africanos pueda tener temperaturas récord. El entrenamiento de esta jornada se dará en la Florida.

Valdano elogió a Colombia

“Fue capaz de oscurecer a Cristiano y a Portugal entera con una actuación memorable de Colombia”, declaraba en los últimos días. El campeón del mundo con Argentina señala al equipo de Néstor Lorenzo como uno de los más capacitados para dar la sorpresa en cuanto a la siguiente ronda del torneo se refiere. Ghana, lo que viene por delante primero.

Datos claves

Richard Ríos describió el partido contra Ghana afirmando: “Se nos viene un rival de un físico”.

describió el partido contra Ghana afirmando: “Se nos viene un rival de un físico”. Néstor Lorenzo entrena a Colombia en Miami previo a viajar este miércoles a Kansas.

entrena a Colombia en Miami previo a viajar este miércoles a Kansas. Carlos Queiroz dirige a Ghana, selección que empató ante Inglaterra en la fase de grupos.