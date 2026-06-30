Peor que Barranquilla: la temperatura a la que se expone la Selección Colombia contra Ghana en Kansas

El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos de América advierte a Colombia. El encuentro frente a la selección de Ghana podría tener temperaturas históricas en lo que a la Copa del Mundo se refiere. Se espera una sensación térmica muy superior a la que incluso están acostumbrados los hombres de Néstor Lorenzo en la ciudad de Barranquilla.

Kansas será el escenario de un encuentro que en los días previos contará con temperaturas cercanas a los 41-43 grados durante diferentes horas del día. Todo ello debido a una ola de calor que llega a los Estados Unidos por su costa este y que se espera que no desaparezca hasta las primeras horas del día sábado. Colombia podría medirse ante los africanos en un contexto absolutamente hostil.

Si bien la ciudad de Kansas no contará con la humedad de Barranquilla, se espera que Colombia tenga que medirse a un calor absolutamente infernal. El Servicio Meteorológico Nacional incluso ha recomendado, a través de sus redes sociales, a todos los ciudadanos presentes en la ciudad no desplazarse a pie durante buena parte del día para evitar posibles episodios de golpes de calor. Hasta la noche del viernes, cuando empiece a rodar la pelota, este será el escenario para James Rodríguez o Luis Díaz.

Colombia sabe lo que es jugar bajo dichas temperaturas, pero ni mucho menos en un contexto como el que viene por delante. La humedad en ciudades como Barranquilla o Miami supera de manera exponencial lo que puede verse en Kansas a lo largo de los próximos días. Se vendrá un encuentro marcado por el calor seco y una sensación de ahogo contra la que se tendrá que batallar constantemente con hidratación. Las famosas pausas de la FIFA para esta edición del Mundial pueden venir bien ahora mismo.

Kansas, entre tormentas y olas de calor en este Mundial: GETTY

Los cafeteros se alistan para un encuentro que les devuelva a los octavos de final del certamen tras una larga espera de ocho años. Se encuentran invictos tras una fase de grupos donde solamente Portugal les quitó el pleno de unidades conseguido y donde se tendrán que medir con uno de los conjuntos más rocosos de toda la primera fase del torneo. Ghana, también acostumbrada al calor, no será el único oponente en la ciudad de Kansas.

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Lorenzo no quiere relajación ante Ghana

“Conozco poco de Ghana, pero sé que es un buen equipo, conozco algunos jugadores que juegan en clubes de ligas importantes, y va a ser un rival difícil. Tomaremos las preocupaciones adecuadas, siempre manteniendo nuestra identidad”, reflexiones del DT de los cafeteros a la espera de lo que ocurra en Kansas. Espera un rival rocoso y que no tiene nada que perder. Hay peligro en ese contexto.

El posible rival de Colombia en octavos

Incluso antes de que puedan derrotar al conjunto africano, en la concentración cafetera ya saben que su rival en los octavos de final saldrá de Suiza y Argelia. Este será el último compromiso de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. A la espera de saber quiénes se meten en la próxima ronda, el encuentro se encuentra pactado para el día 7 de julio en la ciudad de Vancouver.

Datos claves

Néstor Lorenzo y la selección colombiana enfrentarán temperaturas de 41 a 43 grados en Kansas.

y la selección colombiana enfrentarán temperaturas de 41 a 43 grados en Kansas. Kansas registrará una intensa ola de calor seco en el partido de Colombia contra Ghana.

registrará una intensa ola de calor seco en el partido de Colombia contra Ghana. Colombia enfrentará en octavos a Suiza o Argelia el 7 de julio en Vancouver si avanza.