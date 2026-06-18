Roberto Martínez tendría nuevo equipo tras decepcionar con Portugal en el debut del Mundial 2026

Roberto Martínez fue noticia internacional luego de empatar en el estreno del Mundial 2026. Ahora, de cara al futuro cercano, tiene muchas chances de liderar otro proyecto.

Si tenemos que hablar de los estrenos más decepcionantes, o en todo caso que no cumplieron con las expectativas que habían en la previa, sin duda alguna el juego de Portugal dejó mucho qué desear. El empate 1-1 ante RD Congo generó diversas críticas hacia los jugadores y también hacia el entrenador, quien durante las últimas horas volvió a ser tendencia al revelarse cuál sería su próximo destino.

Con vínculo contractual como director técnico de Portugal hasta el término del Mundial 2026, el nombre de Roberto Martínez viendo siendo noticia en estos momentos luego de que se difundiera la información de que está dentro de los planes de la directiva de Al-Nassr de Arabia Saudita para tomar el mando del primer equipo, lo cual lo llevaría a trabajar nuevamente con Cristiano Ronaldo.

🚨 Roberto Martinez reportedly began talks over a potential deal to become Al Nassr's new manager, before the start of the World Cup. 🤯👀



Some Portugal supporters are furious and claim this is the reason Cristiano Ronaldo has remained a starter throughout the tournament because… pic.twitter.com/ctCeLD4EcC — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 18, 2026

Esta situación ha llamado poderosamente la atención de los medios locales e internacionales ya que en pleno Mundial 2026 ya se habla de un próximo nuevo destino de Roberto Martínez. Es más, algunos hinchas de Portugal reaccionan en redes sociales de forma negativa al entender que este posible nuevo vínculo con Al-Nassr estaría secundando la titularidad indiscutible de CR7 en la selección.

¿Por qué Roberto Martínez es un firme candidato para llegar a Al-Nassr?

Además de que su acuerdo con Portugal termina con el Mundial 2026 y de que por ahora no hay una información concreta de renovación, la posibilidad de que Roberto Martínez firme con Al-Nassr está muy latente a esta altura del año. Claramente, el escenario de conocer muy bien a Cristiano Ronaldo es un plus muy importante que podría potenciar el proyecto deportivo de los directivos árabes.

Recordemos que Al-Nassr viene de conseguir el título de la Saudi Pro League con Jorge Jesus como entrenador. El portugués confesó al irse que uno de sus principales objetivos era devolver al equipo a lo más alto de la competición y ayudar a que CR7 logre este campeonato. Lo logró y ahora el nombre de Roberto Martínez es uno de los elegidos para seguir por dicho camino de consolidación.

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Fuente: Getty Images.

¿Qué dijo Roberto Martínez sobre las críticas al debut de Portugal en el Mundial 2026?

Portugal igualó 1-1 ante RD Congo en el marco de la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 y una de las principales críticas tuvo que ver con la insistencia de mantener a Cristiano Ronaldo en el campo de juego cuando quizá el trámite del partido requería de mayores movimientos en ofensiva. Roberto Martínez atendió dicha consulta y en conferencia de prensa explicó cuál es su postura.

“¿Sacar a Cristiano Ronaldo ante Congo? En un partido como este, puedes usar las cualidades de Cristiano Ronaldo. No tiene sentido sacar al mejor goleador de todo el mundo del fútbol en un partido en el que necesitas goles. La experiencia en el área de CR7 es importante, la manera en la que arrastra defensores y la manera en la que podemos usar esos espacios es importante. Cuando necesitas goles, debes tener a Cristiano en la cancha”; manifestó.

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🚨🇵🇹 ROBERTO MARTINEZ:



"It doesn't make sense to take off the greatest goal-scorer in football history in a match where we need to score goals.



His experience in the penalty area is crucial. When we think about scoring goals, Cristiano must be present.” pic.twitter.com/1r9AOPf9bk — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 18, 2026

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