Los 3 cambios que prepara el DT de Portugal para el partido ante la Selección Colombia

La victoria de Portugal ante Uzbekistán no cambiará la hoja de ruta de Roberto Martínez. El entrenador del equipo de Cristiano Ronaldo aseguró tras el triunfo que frente a Colombia espera un planteamiento absolutamente distinto. Estas son las tres modificaciones que podrían esperarse ante el equipo de Néstor Lorenzo para el partido de Miami.

Luis Díaz es la palabra clave en la selección de Portugal ahora mismo. Medios de comunicación como A Bola o Récord han hablado de la necesidad de hacer un plan específico para evitar los desmarques del extremo del Liverpool. En esta hoja de ruta no se descarta el ingreso de Diogo Dalot por la banda derecha. La duda pasa por saber si João Cancelo o Nuno Mendes abandonarían el once en esa ecuación.

“Ahora toca recuperarnos bien. Respetamos a Colombia. Vamos a dar todo contra Colombia. Hoy logramos superar la fase de grupos. Después del tercer partido tendremos una idea clara de dónde estamos, pero no hay duda de que somos una selección mucho más preparada después del dolor que pasamos en los últimos días”, reflexiones de un Martínez que aseguró que se viene un once con más posesión del balón.

Ahí es donde surge la figura de Bernardo Silva. Un guerrero en mil batallas de Portugal que abandonó el once frente a Uzbekistán para conseguir una mayor penetración ofensiva. Teniendo en cuenta que los europeos apostarán por un partido de más calma y menos pegada, también podríamos esperar su presencia como titular ante el equipo de Néstor Lorenzo.

Dalot gana enteros para entrar ante Colombia: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece Francisco Conceição. El jugador de la Juventus ha ingresado en los dos partidos de la fase de grupos desde el banquillo y ha mostrado mejor rendimiento que Pedro Neto hasta la fecha. Entienden que aprovechar su positivo estado de forma frente a Johan Mojica puede ser vital para entregar la mayor cantidad de oportunidades posibles a Cristiano Ronaldo. Son de momento estos tres cambios que están en la cabeza de Roberto Martínez.

Publicidad

Datos claves