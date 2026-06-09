La expulsión de Rafa Leão en el amistoso ante Chile preocupa en Portugal. No solo por poder perderle en el debut del Mundial, sino también por lo que supuso una pelea que cree que puede repetirse. Roberto Martínez califica el choque ante Colombia como un encuentro pasional y donde habrá que evitar peleas con el pitido final.

”Lo que pasó es muy bueno porque un equipo sudamericano tiene muchos momentos así. Jugamos contra Colombia y puede pasar. Es algo de lo que aprender. Me gusta el aspecto de querer ayudar a su compañero, pero tenemos que aprender que en el fútbol hay que jugar con el balón y dejar que los otros equipos intenten provocarnos”, reflexiones de Martínez tras el dos a uno ante Chile. La tarjeta roja a Leão y la pelea quedan como punto de debate en Portugal.

Para Martínez, el choque con Colombia tendrá un contexto similar. No duda que hubo provocaciones de Chile, así como que sus hombres cayeron en estas: “El fútbol está lleno de pasión y emoción. La reacción de Leão es normal; fue para proteger a su compañero, demostró espíritu de equipo, es positivo ayudar a su compañero. Por supuesto, no podemos hacer eso y provocar”.

Portugal abre el debate de cara al partido más importante del grupo. Los lusos y Colombia se medirán en el final de la zona y con ambos conjuntos peleando, en el análisis de la previa, la primera plaza del grupo. Martínez no descarta un choque caliente y donde puede haber roces que perjudiquen a ambos conjuntos de cara a la segunda fase del torneo.

Portugal teme por una pelea similar a la que tuvo con Chile: GETTY

El DT de Portugal no descarta que el partido ante Colombia termine con polémica. Antes ambos equipos deberán medirse ante conjuntos como Congo y Uzbekistán en las primeras paradas del grupo. Recordemos que no quedar primero es sinónimo de tener que medirse ante Inglaterra o Croacia en la primera ronda de eliminación directa del certamen del certamen a noventa o ciento veinte minutos.

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