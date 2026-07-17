Ronaldo Nazário se sincera sobre el nivel de Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. durante el Mundial 2026

Ronaldo Nazário analizó lo hecho por CR7 y Neymar Jr. en este Mundial 2026 y evaluó las condiciones físicas de cada uno. Fue muy drástico y razón no le falta.

Así como el nivel del Mundial 2026 ha sido uno de los mejores y se han visto encuentros de alta intensidad, hay protagonistas que en su momento dejaron mucho qué desear por la condición física mostrada en la cancha. Estos fueron los casos de Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. que no lograron destacar en la medida de lo esperado, lo cual ahora genera un análisis por parte de Ronaldo Nazário.

Fuente: Getty Images.

Así es. El histórico goleador de Brasil fue entrevistado por ‘ESPN’ y evaluó lo visto hasta el momento durante el Mundial 2026. Sin ánimos de menospreciar la calidad de cada uno de los jugadores, Ronaldo Nazário fue muy contundente al hablar de lo hecho por Cristiano Ronaldo y Neymar Jr., sobre todo cuando ambos evidenciaron que el aspecto físico les pasó factura en un nivel tan alto de juego.

“El cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo. Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita (por CR7), pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto”; comentó Ronaldo Nazário en charla con ‘ESPN Brasil‘.

🚨🇧🇷 Woahhhhhhh – check out Ronaldo Nazário's quotes on Cristiano Ronaldo on the latest show of ESPN Brazil’s Resenha do 9:



🗣️ “In general, the body lets you know when it can't take any more. The battle against the body is really very hard to win.



Maybe he still has the level… pic.twitter.com/9KL2IUONmW — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 17, 2026

Asimismo, el delantero histórico de Brasil se mostró mucho más firme en su postura y mostró un mensaje en donde hay un momento para detenerse. “Con toda nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar siempre, creo que al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar”.

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¿Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. se retiran de sus selecciones tras el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. no pudieron avanzar más de los octavos de final del Mundial 2026 junto a sus respectivas selecciones. Ambos se quedaron con las ganas de seguir compitiendo y claro que en un mejor nivel, lo cual en estos momentos genera cierta incertidumbre ante la posibilidad de que hayan podido disfrutar sus últimos momentos en un campeonato de tamaña magnitud.

CR7 todavía no ha declarado nada, aunque recientes informaciones indican que próximamente podría darse un partido de despedida con Portugal en tierras lusas en el marco de la UEFA Nations League. Por otro lado, ‘Ney‘ sí detalló que daba un paso al costado de Brasil y a la vez se espera que Carlo Ancelotti realice una especie de reingeniería en la plantilla de cara al futuro cercano.

"NEY" SE DESPIDE 🥺⚽️🇧🇷💔



Tras la eliminación ante Noruega, Neymar anuncia su retiro de la selección de Brasil luego de 16 años de carrera.



💬“Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”, dijo el futbolista a medios brasileños.… pic.twitter.com/SBpVmmv66F — Nuestro Diario (@NuestroDiario) July 5, 2026

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