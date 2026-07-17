Todo hubiera cambiado: ex coordinar de juveniles en España revela cómo se cayó el fichaje de Messi

Lionel Andrés Messi se medirá con España por el título del mundo este domingo. Un país absolutamente vital en su desarrollo por un deporte donde la historia podría haber cambiado de manera tajante 20 años atrás. Ginés Meléndez, excoordinador de las categorías inferiores de España, revela nuevos detalles sobre el fallido intento por poner a La Pulga en La Roja.

“Argentina se entera porque yo soy un voceras. El intermediario de ellos, que se llamaba Horacio, me dijo un día que si concedía una entrevista a El Gráfico, de Buenos Aires. En esa entrevista conté que el Barça tenía un jugador espectacular y argentino. Pero realmente cuando les alerto de que el Barça tiene un jugador espectacular es en la semifinal del Mundial Sub-17 de Finlandia en 2003”, relataba horas atrás en Diario AS.

Confiesa que el nombre de Messi era una prioridad en la Federación. Incluso entrenadores de la talla de Vicente del Bosque, quien ganaría el primer Mundial con España en 2010, le ha comentado a Meléndez en los últimos años las consecuencias de no haber podido convencer a Lionel: “Me acuerdo una vez, pero era muy pequeño entonces, y nada… Hubiera cambiado un poco la historia. Un día me dijo Vicente del Bosque: ‘Si llegas a conseguir que juegue con nosotros, habríamos ganado otros dos o tres Mundiales más’”.

“No lo habían convocado nunca y me preguntó su seleccionador, Hugo Tocali, que era amigo mío. Me dice: ‘¿Míster, es verdad que hay un jugador en el Barcelona buenísimo?’. Y yo le contesté que sí, y que como no lo habían llevado íbamos a ganarles el Mundial. Me respondió que después del torneo iban a montar un partido para convocarlo y llamarlo y así fue, en noviembre de 2003, cuando Argentina definitivamente lo capta”, más reflexiones del excoordinador de selecciones de España sobre lo ocurrido.

España nunca pudo convencer a Messi de no jugar con Argentina: GETTY

Meléndez confiesa que gracias a su entrevista Argentina empezó a mover ficha. También producto de sus charlas con Hugo Tocali. Más de 20 años después, la historia quiere que el rosarino y el país que le vio crecer a lo largo de toda su adolescencia sean los últimos participantes de una Copa del Mundo del año 2026, donde Messi se medirá al país que pudo representar en más de una ocasión.

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Hasta cracks de Barcelona querían convencer a Messi

El rosarino fue parte de una generación dorada en Barcelona. La que dominó todas las categorías juveniles del club y donde desde muy pequeño se pretendía contar con él en el apartado de selecciones. Meléndez confiesa que incluso le pedía a la versión más adolescente de Gerard Piqué o Cesc Fàbregas sumarse a su causa con Messi.

“Piqué y Cesc le estaban llamando continuamente. Eran compañeros suyos del Barça, y como yo tenía 7 u 8 del equipo y nos íbamos a jugar a Portugal con la Sub-15, con la Sub-16, pues le presionaban para que viniera conmigo. Pero nunca quiso”, cerraba el excoordinador de juveniles de España sobre lo que pudo ser uno de los fichajes más importantes de la historia en cuanto al apartado de selecciones de la FIFA se refiere.

Datos claves

Ginés Meléndez alertó a Argentina sobre el talento de Lionel Messi en 2003.

alertó a Argentina sobre el talento de Lionel Messi en 2003. Argentina convocó formalmente a Messi en noviembre de 2003 tras enterarse de él.

convocó formalmente a Messi en noviembre de 2003 tras enterarse de él. Piqué y Fábregas presionaron a Messi para representar a España, pero siempre se negó.