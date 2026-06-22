Roberto Carlos: ”Con la vuelta de Neymar Brasil va a mejorar muchísimo”

El legendario lateral de la Verdeamarela confía en que Neymar, en su vuelta de la lesión, marque el camino de Brasil en la Copa del Mundo 2026.

Brasil ganó con contundencia 3 a 0 ante Haití, pero aun así todavía no convence a sus hinchas, sobre todo porque el ciclo de Carlo Ancelotti viene marcado por irregularidades y porque en su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 no pudo superar a Marruecos (fue empate 1 a 1 en Nueva Jersey).

Sin embargo, en la Verdeamarela no pierden las esperanzas de instalarse como uno de los serios candidatos para llegar a la Final de la competencia, pautada por la FIFA para el 19 de julio en el Estadio MetLife. Incluso, Roberto Carlos, legendario lateral brasileño, pide calma para el trabajo del estratega italiano.

”Vamos partido a partido, mejorando poco a poco. La Copa del Mundo es una competición muy difícil”, opinó el ex Real Madrid e Inter de Milán, entre otros, en una conversación que mantuvo con Sergio Aguero para la cadena internacional ESPN.

Además, resaltó el valor agregado que puede aportar Neymar, en cuanto esté 100 por ciento a disposición de Carlo Ancelotti: ”Con la vuelta de Neymar, que no sabemos cuánto va a jugar, si va a jugar 10 minutos, 20 minutos o una hora, yo creo que Brasil va a mejorar muchísimo”.

NEY VAI MELHORAR A SELEÇÃO?! 👀🔥 Para Roberto Carlos, a volta de Neymar vai melhorar MUITO a Seleção Brasileira!



via ESPN Argentina



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En ese mismo sentido, Roberto Carlos explicó los motivos por los que cree que Ney puede potenciar a Brasil: ”Porque Vini está en su mejor momento, el entrenador está usando a Matheus Cunha, pero también está Endrick, y la parte defensiva está bien con Marquinhos y Gabriel (Magalhaes). Poco a poco se está buscando la mejor selección brasileña para llegar a lo máximo posible”.

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Raphinha, la máxima preocupación de Carlo Ancelotti

Brasil le ganó 3 a 0 a Haití el pasado viernes, pero no todo fueron buenas noticias. Porque en el mismo partido Raphinha debió ser reemplazado en el primer tiempo a causa de una molestia muscular. Horas después se confirmó que padece una lesión en la parte posterior del muslo derecho.

Al respecto, la CBF informó que el jugador del Barcelona seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, con el objetivo de “regresar a la actividad lo antes posible”.