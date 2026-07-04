Para su partido en el Mundial 2026, la Selección de Inglaterra llegó a México, pero hay muchos cambios en referencia a cuando estuvo Ecuador.

Cuando Ecuador jugó contra México se dieron varios escándalos en la previa, desde el retraso del vuelo de los jugadores, escándalo en el hotel, hasta lo tarde que llegó el equipo al estadio. La FEF ya pidió a la FIFA que investigue estos sucesos, pero ahora el organismo toma otras medidas con Inglaterra.

La Selección de Inglaterra está en México para el partido de 8vos de final del Mundial 2026, pero a diferencia de lo sucedido con Ecuador, ahora hay un gran operativo cerca del hotel donde están alojados para evitar escándalos, justamente porque la FIFA no quiere que se repita lo que sucedió con Ecuador.

Inglaterra aprendió de los “errores” de Ecuador y cambiaron muchos aspectos en su logística para este partido, desde la llegada al hotel hasta el aeropuerto que eligieron. El equipo nacional decidió arribar a Toluca y desde ahí moverse hasta la ciudad de México.

Con Ecuador la previa fue muy caliente y después han salido varios rumores de amenazas de los cuales la FEF ha pedido a la FIFA investigaciones. Además, durante el partido también se dieron ciertos problemas en la cancha, el reparto de entradas y más.

Es evidente que la FIFA no quiere más escándalos y por eso ahora se están tomando todas las medidas necesarias. Además, desde Inglaterra también se advirtió a sus aficionados por el clima hostil que se está viviendo en todo México por el Mundial.

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¿A qué hora y cuándo juegan México contra Inglaterra?

La Selección de México recibirá en su cancha a Inglaterra el domingo, 5 de julio de 2026. El partido comenzará desde las 18H00 (MX).

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