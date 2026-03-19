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Por este motivo Sebastián Villa no está en la lista de convocados de la Selección Colombia

Sebastián Villa no está en la lista de convocados de la Selección Colombia por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

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Por este motivo, Villa no fue convocado a la Selección Colombia
© GettyImages/ Edit BVPor este motivo, Villa no fue convocado a la Selección Colombia

Aunque se esperaba que Sebastián Villa estuviera entre la lista de citados de Néstor Lorenzo, el DT sorprendió y el jugador de Independiente Rivadavia no está entre los principales jugadores. Se reveló la convocatoria y el extremo no aparece listado, pero sí está en el equipo. ¿Qué pasó?

De acuerdo a la información de Germán García Grova, Sebastián Villa no integra la lista principal de los jugadores de Colombia para los amistosos, porque está en la lista de reservas para jugar. Podría ganarse un lugar si Lorenzo lo considera en los entrenamientos o si hay una baja.

Villa finalmente volvió a ser tomado en cuenta después de varios años, el futbolista colombiano viene en un gran momento en su club y en Argentina. Sin embargo, le sigue faltando ese pasito más para volver a ser tomado en cuenta para el primer equipo y llegar al Mundial. 

Ahora a Villa le queda trabajar en los siguientes meses para que Lorenzo le pueda abrir un espacio en el equipo que dispute la Copa del Mundo 2026, no obstante, se ve poco probable que esto acabe pasando. Ya son menos de 90 días y el DT respeta su base.

Los convocados de Colombia para jugar ante Francia y Croacia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Los convocados de Colombia para jugar ante Francia y Croacia. (Foto: @FCFSeleccionCol)

Lorenzo también dejó fuera a otros jugadores que vienen en un buen momento como Deossa y Asprilla. Sin embargo, el DT es muy consecuente con su postura de respetar la base de jugador que se armó en el proceso de Eliminatorias y en los últimos amistosos.

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En lo que va de temporada en este 2026, Sebastián Villa ha jugado con Independiente en 8 partidos. El goleador colombiano no ha marcado goles y solo ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha 720 minutos. Es uno de los líderes y mejores de su equipo.

¿Cuándo juega Colombia sus amistosos?

Así está el calendario de partidos amistosos de Colombia:

  • Colombia vs Croacia 26 de marzo a las 18H30
  • Colombia vs Francia 29 de marzo a las 15H00

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En síntesis:

  • Sebastián Villa integra la lista de reservas de Colombia para los amistosos de marzo.
  • El extremo de Independiente Rivadavia registra 2 asistencias en 8 partidos jugados este 2026.
  • Néstor Lorenzo excluyó de la convocatoria principal a los futbolistas Deossa y Asprilla y otros jugadores.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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